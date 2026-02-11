白宮晚宴拒2民主黨州長 僅共和黨出席 白宮稱有決定權

川普總統。（美聯社）

全美州長協會(National Governors Association)表示，將不會在2月19日那周於華府舉行的年度聚會期間，與總統川普 舉行正式會談。此一決定源於白宮 計畫邀請兩黨州長參加在白宮舉行的白宮州長晚宴，但沒有邀請兩位民主黨 的州長，此舉引發不滿。民主黨州長決定抵制晚宴。

美聯社報導，全美州長年度會議長期被視為少數仍能促成兩黨領袖交流的重要平台，但隨著川普政府排除民主黨州長出席白宮晚宴活動，這項傳統正面臨中斷。

全美州長協會指出，在白宮決定僅邀請共和黨州長後，協會將不再主辦原訂於本月稍晚舉行的與總統會談。另外，18位民主黨籍州長則於10日宣布，將集體杯葛傳統的白宮晚宴。民主黨州長在聲明中表示，「若報導屬實，並非所有州長都獲邀參與這些提供兩黨合作機會的活動，我們今年將不出席白宮晚宴。」

擔任全美州長協會主席的奧克拉荷馬州共和黨籍州長斯蒂特(Kevin Stitt)於9日致函同僚證實，白宮打算將2月20日的年度事務會議邀請對象僅限於共和黨籍州長。斯蒂特在信中指出，由於協會的使命是代表全美55位州長和總督，因此協會不再擔任該活動的協調者，不再將其列入官方議程。

華盛頓郵報報導，兩位民主黨州長未被邀請參加晚宴，馬里蘭州長摩爾(Wes Moore)和科州州長波利斯(Jared Polis)。摩爾是全美目前唯一的非裔州長，他於上周證實未收到白宮晚宴邀請。

預定2月19日至21日舉行的全美州長協會年度會議，是目前少數仍能讓兩大政黨州長齊聚一堂、討論地方施政挑戰的平台之一。針對排他性質疑，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)10日回應，總統有權決定邀請誰進入白宮，「這是人民的家，也是總統的家，他可以邀請任何人參加晚宴或活動。」

協會執行長塔圖姆(Brandon Tatum)上周則發表聲明指出，白宮全美州長會議是一項「重要傳統」，並對現任政府今年將其「變成黨派活動」的決定表示失望。斯蒂特則在信中勉勵州長應「超越分歧，專注於服務人民的職責，認為州長一直是務實領導的典範。」

其實兩黨緊張的跡象，早在去年的白宮州長會議便已浮現，當時川普與緬因州民主黨籍州長密爾斯(Janet Mills)因跨性別政策發生爭執，密爾斯與川普當場言語交鋒更對協會產生深遠影響，造成部分民主黨籍州長隨後停止繳納協會會費。