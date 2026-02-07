我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

傳川普要杜勒斯機場、賓州車站改以他命名換預算 舒默拒絕

編譯中心／綜合報導
川普提出解凍160億元聯邦基建經費的條件是紐約賓州車站和華府杜勒斯機場改以川普命名，圖為杜勒斯機場。(美聯社)
川普提出解凍160億元聯邦基建經費的條件是紐約賓州車站和華府杜勒斯機場改以川普命名，圖為杜勒斯機場。(美聯社)

媒體6日報導，總統川普提議，若參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)願意協助將華府一座主要機場與紐約一座火車站改以他的名字命名，他便會解凍聯邦基礎設施資金。

曾在全球各地建築物上標示自己名字的地產大亨川普，如今更試圖透過前所未見的形象塑造與建設行動，在全國留下個人印記。

去年12月，川普親自挑選的甘迺迪中心(Kennedy Center)董事會投票決定，將這座紀念已故前總統甘迺迪(John F. Kennedy)的表演藝術中心，更名為「川普-甘迺迪中心」。

與此同時，他正積極推動興建效仿巴黎凱旋門的「獨立拱門」，並啟動白宮新宴會廳的興建工程，甚至不惜拆除深具歷史意義的白宮東廂來騰出空間。

不過，有線電視新聞網(CNN)與國家廣播公司(NBC)報導，紐約的賓州車站(Penn Station)與華府的杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)，也成為川普鎖定的目標。

川普提出解凍160億元聯邦基建經費的條件是紐約賓州車站和華府杜勒斯機場改以川普命...
川普提出解凍160億元聯邦基建經費的條件是紐約賓州車站和華府杜勒斯機場改以川普命名，圖為紐約賓州車站。(美聯社)

這些媒體引述未具名消息人士報導，川普提出一項交換條件，表示若參院民主黨領袖、紐約州參議員舒默同意協助將賓州車站與杜勒斯國際機場改以川普命名，他願意解凍原本卡關、用於紐約基礎建設計畫的資金。

舒默已拒絕這項提議。CNN指出，川普是在上個月開出這個交換條件的。

紐約和新澤西目前正為遭凍結的160億元聯邦資金提起訴訟，這筆經費原本打算用於「哈德遜河隧道計畫」(Hudson Tunnel Project)興建連接兩州的隧道，該工程已經開始。紐約州與新澤西州的官員表示，如果資金未能在6日前解凍，該項目將被迫停工，約1000個建築相關工作將面臨風險。聯邦地區法官瓦加斯周下令，暫時禁止聯邦政府在案件審理期間凍結資金。

川普將自己的姓名與形象嵌入政府各項設施的舉動史無前例。一般而言，建築物與基礎設施通常在總統卸任或逝世後才會以其名字命名，以避免過度政治化。

財政部已證實擬定印有川普肖像的1元紀念幣草案，但現行法律禁止在貨幣上展示在任或在世總統的形象。

紐約眾議員納德勒(Jerry Nadler)表示，企圖將杜勒斯機場與賓州車站改名的行為根本是「敲詐勒索」。

川普 賓州 新澤西州

上一則

波蘭議長批川普「不配和平獎」 美大使宣布斷絕往來

下一則

共和黨拒改革方案、民主黨杯葛預算 國安部下周恐停擺

延伸閱讀

川普對與伊朗做生意國家徵25%關稅 預告美伊下周續談

川普對與伊朗做生意國家徵25%關稅 預告美伊下周續談
川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先

川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先
前白宮官員：川習會前 中國企圖削弱台對美信心

前白宮官員：川習會前 中國企圖削弱台對美信心
川普簽行政命令 印度輸美產品不再加徵25%關稅

川普簽行政命令 印度輸美產品不再加徵25%關稅

熱門新聞

新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

2026-02-01 10:18
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37
美戰爭部負責制定政策的次長柯伯吉。(中央社)

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

2026-02-01 18:51
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(美聯社)

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

2026-01-31 10:28
美國總統川普2月1日在佛州自家海湖莊園主持白宮副幕僚史卡維諾婚禮。(路透)

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

2026-02-02 02:43

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買