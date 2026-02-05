兩黨參議員提案防詐騙 要求社媒平台驗證廣告

聯邦參議員加列戈(Ruben Gallego)與莫雷諾(Bernie Moreno)近日提出一項跨黨派反詐騙 立法，要求社群媒體 平台必須對廣告主進行審核，以遏止日益猖獗的詐騙廣告。

路透報導，這項具跨黨派共識的法案名為「維護消費者免受廣告不當行為侵害法案」(Safeguarding Consumers from Advertising Misconduct Act)，要求社群媒體平台採取「合理措施」打擊詐欺廣告，否則將面臨聯邦貿易委員會(FTC)及各州檢察長的法律行動。

俄亥俄州共和黨參議員莫雷諾表示，「當社群媒體公司的商業模式，明知會助長鎖定美國民眾的詐騙行為，我們不能坐視不管。」亞利桑納州的民主黨籍參議員加列戈說，「如果一家公司靠刊登廣告獲利，就有責任確保這些廣告不是詐騙。」

這項立法已獲得美國銀行家協會(American Bankers Association)及樂齡會(AARP)等消費者權益組織的支持。根據Meta Platforms內部文件，該公司預期2024年約10%營收、約160億元將來自詐騙及其他非法產品的廣告。

該內容曝光後，參議員霍利(Josh Hawley)與布魯曼索(Richard Blumenthal)曾要求聯邦貿易委員會及證券交易委員會(SEC)調查Meta平台上的非法廣告問題。Meta對此回應，其內部統計數據高估了來自詐騙或違規廣告的收入比例。Meta發言人去年向路透表示，「我們積極打擊欺詐與詐騙，因為平台用戶、合法的廣告商以及我們本身都不希望看到這些內容。」

這次法案要求社群媒體平台必須核實廣告商由政府核發的身分證明文件或企業的「合法存在」，並須迅速審查及處理用戶或政府單位檢舉的詐騙案件。此法案推出，正值全球監管機構加強打擊社群媒體詐騙之際，路透去年12月曾報導，從Meta內部文件發現，該公司已制定一套全球「監管教戰守則」(regulatory playbook)，試圖阻止或延後廣告商驗證法規的實施，隨後Meta發言人對此辯稱，驗證要求並非打擊詐騙的「靈丹妙藥」，該公司正與監管機構合作推行反詐騙計畫並否認曾試圖拖延或削弱相關法規。