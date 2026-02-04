川普簽署結束政府部分關門 下回合再戰DHS預算

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
眾院3日終於通過聯邦政府預算撥款法案，解除政府關門危機，川普總統（中）在白宮慶賀並簽字，桌前放著「美國回來了」的帽子。（路透）
聯邦政府部分機構關門四天後重啟運作，繼參院上周通過相關方案後，眾院3日以217票對214票的些微差距，通過總額約1兆2000億元的政府撥款法案；法案通過後隨即送交白宮，由川普總統迅速簽署成為法律，多數聯邦機構恢復運作，確保本財政年度的經費無虞。

法案過關也啟動為期10天的衝刺，共和黨民主黨必須就掃蕩移民行動中，「移民及海關執法局」（ICE）探員運作方式的政策變更達成共識，以便為國安部繼續提供經費。

美聯社報導，此次政府停擺始於國會未能在期限前通過2026年預算，而協商破局的導火線則是民主黨議員強烈不滿聯邦移民執法人員在明尼蘇達州明尼亞波利斯市開槍擊斃兩名抗議人士，拒絕提供國土安全部(DHS)完整的年度經費，導致撥款談判陷入僵局。

依照此次通過的方案，國會完成11項年度撥款法案的立法程序，為國防部、聯邦衛生及公共服務部(HHS)等多數政府部門提供經費至9月30日；不過，國安部的第六項撥款案被單獨分拆，目前只獲得截至2月13日的兩周臨時資金，讓兩黨能就移民執法政策深入協商。

川普在白宮橢圓形辦公室簽署法案時表示，這項撥款案「讓聯邦政府立即重新運作，並為絕大多數業務提供穩定經費」，形容此案為「美國人民的偉大勝利」。

川普日前曾親自出馬，敦促共和黨議員支持協議，成功平息黨內強硬派的反對聲浪。

華爾街日報報導，共和黨控制的眾院內部其實一度暗潮洶湧，強硬派議員反對該案，盼藉撥款法案推動更嚴格的選舉程序改革；但在官員介入斡旋並承諾推動規定選民登記投票時，須出示公民身分證明的「保障美國選民資格法案」(SAVE Act)後，多數共和黨議員最終改變支持意向，法案驚險過關。不過仍有21名共和黨議員反對經費案。

在民主黨方面，國會眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)等大多數議員投下反對票，藉此抗議現行移民執法政策。不過，有21名民主黨中間派與撥款委員會成員支持該法案，成為法案通過的關鍵。

未來十天，兩黨將就國安部經費與移民執法規範展開談判。

民主黨要求移民執法人員佩戴隨身攝影機、提高逮捕與搜查門檻，並終止「流動巡邏」(roving patrols)。

共和黨則反對過度限制，強調川普總統去年倡議的稅收與開支「又大又美法」(One Big Beautiful Bill)已為ICE提供750億元，並為聯邦海關與邊境保護局(CBP)提供650億元經費，握有談判籌碼。

眾院議長強生(Mike Johnson)表示，「共和黨完成階段性任務」，強調國安部的談判很重要，攸關聯邦運輸安全局(TSA)與聯邦急難管理局(FEMA)和ICE等機構的運作。

不過，參院多數黨領袖熊恩(John Thune)對兩周內達成協議的前景抱持保留態度。他說：「事情或許會朝著好的方向發展，兩周後我們就能就此投票，但根據我的經驗，這未免太過樂觀了。」

