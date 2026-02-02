我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普堅持徹查Fed主席鮑爾 新主席提名恐遭封殺

南加民宿遇ICE突襲 多名華人來不及求助被帶走

川普堅持徹查Fed主席鮑爾 新主席提名恐遭封殺

編譯季晶晶／綜合外電
川普總統堅持針對聯準會主席鮑爾(圖)的刑事調查應持續進行，儘管共和黨議員放話，若不撤案將阻擋川普提名的下一任聯準會主席人選。(歐新社)
川普總統堅持針對聯準會主席鮑爾(圖)的刑事調查應持續進行，儘管共和黨議員放話，若不撤案將阻擋川普提名的下一任聯準會主席人選。(歐新社)

川普總統周一表示，針對聯準會（Fed）主席鮑爾的刑事調查應持續進行，未理會一名共和黨參議員放話威脅，若不撤案將阻擋川普提名的下一任聯準會主席人選。

川普在白宮橢圓形辦公室向記者表示，負責主導這起前所未見、針對央行主席調查的華盛頓特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）「應徹查到底」。

川普是在被問到，鑒於北卡羅萊納州共和黨參議員提利斯上周五宣稱，在鮑爾調查案完全結案前他將反對任何新的聯準會主席提名人選，皮羅應否放棄調查時，作出上述回應。

提利斯劃下這道紅線的同一天，川普在歷時數月遴選後，宣布提名華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席。

提利斯是參議院銀行、住房和城市事務委員會成員，該委員會由13名共和黨人和11名民主黨人組成。若提利斯與委員會中所有民主黨委員聯手反對華許，可能形成僵局，導致被提名人無法進入參院全院表決程序。

鮑爾於1月11日透露，自己正接受刑事調查。在此之前數個月，川普及其盟友因鮑爾未如所願快速大幅降息而頻頻抨擊他。鮑爾指控，政府以起訴相要脅，是因為儘管川普施壓，聯準會始終「基於服務公眾利益的最佳評估，而非遵循總統偏好」來制定利率決策。

CNBC上周三報導，聯準會迄今尚未配合皮羅調查所發出的大陪審團傳票。

川普多次暗示，聯準會位於華府、耗資數十億美元的翻修工程，涉及鮑爾的無能或腐敗。他周一在橢圓形辦公室的談話中稱：「這不是極度無能，就是某種形式的盜竊或收回扣，我不知道是什麼。但皮羅能力非凡，她會查清楚。」

聯準會則為翻修工程辯護，稱長期可降低央行成本，並試圖解釋成本上漲原因。鮑爾的任期將於5月屆滿。

川普 聯準會 鮑爾

上一則

川普「金庫計畫」備料關鍵礦產 通用汽車、Google等企業加入

下一則

川普調降對印度關稅 路透：有1點和美對台日韓做法不同

延伸閱讀

川普稱美伊正在談 傳伊朗願關閉或暫停核計畫

川普稱美伊正在談 傳伊朗願關閉或暫停核計畫
「間諜酋長」投資川普家族加密幣 爆爭議

「間諜酋長」投資川普家族加密幣 爆爭議
川普「金庫計畫」備料關鍵礦產 通用汽車、Google等企業加入

川普「金庫計畫」備料關鍵礦產 通用汽車、Google等企業加入
關稅降到18%、俄油不買了 川普宣布美印達成貿易協議「即刻生效」

關稅降到18%、俄油不買了 川普宣布美印達成貿易協議「即刻生效」

熱門新聞

川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
第一夫人梅蘭尼亞‧川普。(路透資料照)

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

2026-01-27 10:48

超人氣

更多 >
被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫

被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗
馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了

馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了