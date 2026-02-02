強生改口 結束政府部分關門恐再拖延

國會眾院議長強生(中)說，由於民主黨議員拒絕快速通過聯邦政府開支案，原訂結束政府停擺的日期可能向後延。(路透)

聯邦政府停擺可能又要歹戲拖棚。盡管參院已通過臨時撥款法案，但是眾院民主黨 堅持移民暨海關執法局(ICE )掃蕩移民執法方式必須進行改革，因此拒絕對該法案進行快速表決，據美聯社報導，眾院議長強生(Mike Johnson)表示眾院要過幾天才會對該法案進行表決，而不是之前所承諾的會在2日開會表決。這也意味本次聯邦政府停擺不會如原先預期的短暫，可能會拖延數日。

強生稱天氣惡劣 眾院過幾天才會表決

華盛頓郵報報導指出，強生1日在接受國家廣播公司「面對新聞界」(NBC Meet the Press)節目專訪時表示，由於受到惡劣天氣影響，「我們面臨後勤挑戰，如何讓所有人趕回城裡來。」同時也暗示，由於民主黨拒絕合作，他打算靠共和黨一己之力通過法案。

強生在1月30日參院通過撥款案之後曾經表示，他會在眾院於2日復議之後對該法案進行表決，外界因此預期此一因ICE執法爭議引發的政府停擺事件可望快速結束。然而根據國會山莊報(Hill)１月31日的報導指出，眾院民主黨已通知共和黨領袖，他們不會透過快速通關程序來幫助該法案的通過。

民主黨眾議員康納(Ro Khanna)1日敦促眾院民主黨同僚要否決該法案。他也在「面對新聞界」節目上表示，呼籲同僚投反對票，若是同意該法案即是代表支持ICE的作為。他說：「憑良心說，我看不出有任何理由支持撥款ICE，他們正在殘害美國人民。」

暗示民主黨拒合作 快速通過難度增

由於眾院共和黨的多數優勢微弱，強生原本打算利用快速通關(fast-track)的特別程序避開需要三分之二票數的一般程序來結束政府停擺，但是受到民主黨的阻撓，他要眾院通過法案的難度大增。這也迫使強生1日改口表示，眾院要過幾天才會對撥款法案進行表決。

民主黨拒絕利用快速通關的特別程序，代表強生必須依循照正常程序，首先在2日將法案送入委員會進行辯論，然後再依賴共和黨微弱的多數優勢尋求通過法案。這也意味該法案最快要到3日才能進行表決，而且能否通過在未定之天，政府本周勢必會持續停擺。

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)表示，國土安全部(DHS)與ICE需要全面性的改革。他要求川普政府現在就要開始進行關於改變移民執法方式的談判，而不是在等到一、兩周後。強生則是表示，他現在只能依賴川普總統出手來確保法案的通過。

民主黨要求ICE執法方式的改革包括限制「流動巡邏」(roving patrols)、部分行動需具備搜查令、建立統一行為準則、加強獨立調查，並要求探員配戴執法紀錄儀且不得蒙面等。

與此同時，受政府停擺影響的多個聯邦機構已開始預做準備，國防部、運輸部與住房部等都已接到有關停擺的指示，雖然這些部門的一些必要措施不一定會受到停擺的影響，但是有些人員可能會放無薪假。

至於最引人關切的糧食券不會受到任何影響。這與上次政府停擺截然不同。當時，在政府關閉的最後幾週，許多人都無法獲得糧食券援助。但隨後通過結束停擺的法案已經為農業部及其管理的各項計畫提供了資金，直至9月30日本預算年度結束。這意味著糧食券的全部福利將繼續發放。糧食券為大約4200萬名低收入民眾提供補貼，此外，聯邦政府為婦女、嬰兒和兒童提供的營養補充計畫(WIC)也不會受影響。