德州補選成期中選舉風向球 民主黨收復眾院1席位

德州舉行國會議員補選，民主黨候選人梅尼菲勝選，使共和黨在國會眾院的優勢縮小至四席。(美聯社)

德州 1月31日舉行兩場備受矚目的補選投票，民主黨 雙雙告捷，不僅成功收復一席聯邦眾院席次，也在保守的州參議會選區爆冷逆轉，縮小共和黨 在國會與地方的優勢，被視為11月期中選舉的重要政治風向指標。

美聯社報導，在聯邦層級方面，民主黨人梅尼菲(Christian Menefee)於德州第18國會選區補選決選中勝出，接替已故眾議員、前休士頓市長特納(Sylvester Turner)。

該席位自特納去年3月辭世後懸缺近一年，德州共和黨州長艾伯特(Greg Abbott)去年11月才安排首輪投票，招致民主黨批評刻意拖延，以維持共和黨在眾院的微弱多數。

第18選區位於哈里斯郡(Harris County)中部，向來為民主黨的鐵票區，居民以非裔與西語裔為主。

首輪補選中無人獲得過半得票，得票最高的梅尼菲與同黨對手、前休士頓市議員愛德華茲(Amanda Edwards)進入決選；最終由37歲的梅尼菲勝出，民主黨在眾院的席次增至214席，共和黨則為218席，領先優勢縮小至四席，壓縮眾院議長強生(Mike Johnson)未來推動立法的空間。

梅尼菲競選期間主打對抗川普政府，聚焦醫療照護、投票權與聯邦資源分配，勝選後矢言「推翻川普政府這個腐敗的總統任期」。

華盛頓郵報報導，梅尼菲勝選將完成特納剩餘任期，直到2027年1月新國會就職，但他此次勝選的象徵意義大於實質，因為他11月必須再次競選，而德州議會屆時將啟動新一屆會期。

國會山莊報報導，在地方層級方面，德州州參議會第九選區也出現翻轉情況，該席位因共和黨州參議員漢考克(Kelly Hancock)出任代理州審計長而出缺。

在首輪選舉中，民主黨候選人雷梅特(Taylor Rehmet)表現亮眼卻未過半，被迫與共和黨候選人瓦姆斯甘斯(Leigh Wambsganss)進入決選。

該選區的選民在2024年大選中，曾以17個百分點的得票率優勢支持川普，但雷梅特最終爆冷領先逾14個百分點勝出，重挫共和黨士氣。