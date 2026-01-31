華許入主Fed 上台後可能不會快速降息

我的頻道

編譯任中原／綜合報導
前聯準會理事華許。(路透)
前聯準會理事華許。(路透)

川普總統30日宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，儘管市場把他解讀成相對鷹派人選，但除非未來幾個月就業加速惡化，否則在5月鮑爾卸任主席前，利率很可能維持在目前水準。

除了鮑爾可能在川普施壓下繼續留任Fed理事作為頑抗手段外，準Fed主席華許還面臨五大挑戰。

Fed是多數決 難保孤掌難鳴

華許接任之初，就算推動進一步降息，幅度不可能太大，速度也不會太快。基於目前政策利率已經達到或相當接近中性水準，再降空間有限，2碼可能就是極限。

由於Fed決策是多數決，主席雖換人，但也只有1票；如果鮑爾5月之後繼續擔任理事，理事沃勒一向依據他對經濟的展望投票，華許將孤掌難鳴，堅決主張降息反而會自取其辱。因此不應預期華許主政後，利率就會快速下降，一切仍將由通膨及就業數據決定，形勢終比人強。

華許接任後，立即將面對諸多挑戰。第一是獨立性；如果民眾認為華許將大幅降息，從而對Fed抑制通膨信心動搖，通膨預期升高，則華許新任主席的壓力將排山倒海，降息更難遂行。

第二是利率。由於目前最大就業與穩定物價兩項使命之間關係並不緊張，因此華許應該等到有充分證據，再來評估進一步調整利率，才不致使治絲益棼。

第三是縮表與否。Fed目前資產負債表規模6.6兆美元，這是確保銀行持有充裕的現金準備，並讓短期貸放市場能順利運作的必要條件。如果華許試圖縮表，將會導致利率動盪，並使銀行體系面臨連鎖風險。

第四是銀行監理。2023年曾發生矽谷銀行倒閉危機，顯示監理程序與文化有嚴重缺失。現任主管監理業務的副總裁鮑蔓主張聚焦銀行安全與健全，並簡化法規。但如果一味放鬆法規，可能使納稅人及整體經濟面臨不當風險。

第五是Fed對外溝通方式必須改革。每季公布經濟預測摘要（SEP）時，應一併提出在不同腳本下的利率預測值，這能讓市場人士更了解在不同經濟情勢下Fed將會如何因應。鮑爾去年5月雖表示這項改變即將實施，但迄今並未執行。

律師出身 協力挺過金融海嘯

華許與川普關係深厚。早在2018年Fed主席換人時，華許就是熱門人選，結果輸給鮑爾。

現在川普提名華許，也算是川普還他一個「公道」。華許在共和黨內聲望甚高，因此他通過參院同意程序應無問題。

華許並非經濟學博士，而是律師出身。但他在2006-11年曾擔任Fed理事，默默與主席柏南克、副主席葉倫協力因應金融海嘯，贏得金融界尊敬。

