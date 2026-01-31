共和黨參議員提里斯：鮑爾調查完結前 反對提名華許

共和黨參議員提里斯揚言，在調查鮑爾結束之前，他拒絕支持華許的提名。（路透）

聯準會 主席鮑爾 (Jerome Powell)現正受司法部刑事調查，表面上是關於聯準會耗資數十億元的翻修工程以及鮑爾在國會的證詞，但鮑爾表示調查的真正原因是他和聯準會理事拒絕按照川普 要求盡快降息。北卡州共和黨參議員提里斯(Thom Tillis)30日表示在鮑爾的刑事調查完全解決之前，他將杯葛川普提名的聯準會主席人選華許(Kevin Warsh)。

財經頻道CNBC報導，提里斯是參院銀行住房和城市事務委員會(Banking, Housing, and Urban Affairs Committee)成員，該委員會有13名共和黨人和11名民主黨人；只要委員會中任何一名共和黨人拒絕投票支持就會造成僵局，導致華許的提名無法進入參議院全體議員投票。

即將退休的提里斯本月稍早已表態，在司法部完成對鮑爾具爭議性的調查前，他將反對任何新的聯準會人事提名。他30日在X平台重申立場沒有改變：「在司法部對鮑爾主席的調查完全且透明地結案之前，我將反對任何聯準會人事任命，包括主席職位。」並指出華許是一位合格的人選，深刻理解貨幣政策；但同時司法部仍持續就鮑爾主席在委員會作證的內容展開刑事調查，而任何理性的人都不會將該證詞解讀為具有犯罪意圖，「聯準會免於政治干預或法律恐嚇，保護此獨立性是不容妥協的。」

委員會資深成員、麻州民主黨籍聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)也在30日聲明指出「任何自稱關心聯準會獨立性的共和黨人，都不應同意推動提名華許。川普曾說任何不同意他的人，永遠不會成為聯準會主席。華許是前聯準會理事，在2008年金融危機後更關心協助華爾街，而非數百萬失業美國民眾，他顯然通過了忠誠度測試。這項提名是川普企圖奪取聯準會控制權的最新一步，也延續了川普政府武器化司法部，調查聯準會理事庫克(Lisa Cook)乃至於現任主席鮑爾的作法。」