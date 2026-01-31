葛理漢有條件放行 參院通過預算包裹法案

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
在參議員葛理漢有條件放行的前提下，參院30日通過聯邦政府經費法案。（路透）

參院30日下午趕在政府撥款期限倒數幾小時，以71票對29票表決通過預算包裹法案，送交眾院審議。眾議員預計下周一2日回到華府開會，如果眾院能迅速通過立法並將法案送交川普總統簽字，聯邦政府經費用罄的發生機率可望降至最低。

法案在參院交付表決之研，共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)對同僚說，打擊庇護城市的法案若能進行投票，就不再阻撓規模龐大的預算支出法案。

預算包裹法案包括五項常規撥款法案以及國土安全部兩周臨時開支(stopgap)措施。不過，葛理漢29日晚間出手擋下包裹法案。到了20日上午，葛理漢的威脅趨於緩和，不再堅持寧可讓絕大多數聯邦政府機關陷入停擺。

葛理漢說，州政府與地方政府官員若拒絕配合聯邦移民執法行動將構成犯罪的提案若能進入投票，就會同意預算包裹法案向前推動。他指出，解決庇護城市的提案應獲處理，至少表決一次。

葛理漢也要求表決旨在賦予不是國會議員的美國公民「私人訴權」(private cause of action)的提案，好讓民眾得以針對率領2021年1月6日國會暴動調查、川普總統「密件門」案調查的特別檢察官史密斯(Jack Smith)向司法部興訟。在史密斯負責代號「北極霜」(Arctic Frost)的川普推翻2020年選舉結果調查中，葛理漢曾收到傳票要求交出電話紀錄。

預算包裹法案在參院通過表決之後，仍需要在眾院通過表決。為了讓法院能在眾院快馬加鞭通過並送交川普簽署，眾院程序委員會(House Rules Committee)訂於2月1日開會。聯邦政府機關78%預算在1月31日零時起即將到期。哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，2025年秋季，兩黨在國會意見僵持不下，導致聯邦政府關門風波持續43天，但這回美國民眾對於再次上演政府停擺幾乎已倒盡胃口。

民主黨國會議員29日與白宮達成協議，願意讓預算包裹法案過關，並且為國土安全部延長預算兩周，能有更多時間討論移民執法行動的改革。

葛理漢 眾院 聯邦政府

