市場擔憂減緩 Fed新主席激出「貴金屬拋售潮」美元走強

在川普總統宣布提名華許出任聯準會主席後，金銀價格同步下跌，似乎暗示市場減少了避險猜測。（路透）

川普 總統30日宣布提名聯準會 前任理事華許(Kevin Warsh)擔任聯準會主席後，市場出現劇烈反應，消息公布後股市下挫、黃金與白銀暴跌，美元則走強。

30日美股包括道瓊工業、史坦普、納斯達克指數全都收黑。

華爾街日報報導，一些市場參與者認為華許在聯準會的經驗、以及他偏鷹派(緊縮貨幣政策)人物的紀錄，是一個相對安全的人選，這可能會讓他不那麼配合政府降息的要求，這在30日提振了美元並打擊了貴金屬。

投資人擔憂緩解，避險資產黃金大跌11%、白銀暴跌31%，均為1980年以來最大單日跌幅。紐約商品期貨交易所Comex 2月黃金期貨本周下跌5.34%或265.80元，為史上最大單周跌幅；30日跌幅11.37%或604.50元，為史上最大單日跌幅，創1980年1月22日以來最高單日跌幅。現價較52周高點下跌11.37%、較52周低點上漲67.61%，今年迄今仍漲8.98%。

Comex 2月白銀期貨本周下跌22.49%或22.712元，為史上最大單周跌幅；30日下跌31.35%或35.747元，為史上最大單日跌幅，創1980年3月27日以來最高單日跌幅。現價較52周高點下跌31.97%、較52周低點上漲168.89%，年初至今仍漲11.63%。

瑞銀全球研究部分析師特維斯(Joni Teves)在一份報告中指出，黃金價格短期內可能面臨壓力，但長期前景依然樂觀，因為聯準會獨立性擔憂、不斷加劇的地緣政治緊張局勢、更廣泛的政治不確定性，都在支撐這個避險貴金屬的價格。

經濟學家、投資人、企業高層普遍歡迎華許這一選擇。川普表示「我毫不懷疑他將成為史上最偉大的聯準會主席之一，甚至可能是最好的。」華許近期則主張人工智慧(AI)與放鬆監管可抑制通膨，而聯準會資產負債表應大幅縮小。

不過現任主席鮑爾 (Jerome Powell)受到川普政府刑事調查，可能會使情況更加複雜。鮑爾的任期將持續到5月中旬，已有議員如北卡州共和黨參議員提里斯(Thom Tillis)表示，在鮑爾調查水落石出之前，他將反對認證華許的提名。