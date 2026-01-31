我的頻道

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

記者顏伶如／綜合報導
華爾街日報30日報導，獲川普總統提名出任聯邦準備理事會(Federal Reserve)下一任主席的華許(Kevin Warsh)，年輕時期就在聯準會扮演重要角色，多年來一直爭取機會希望掌理美國中央銀行。

55歲的華許成長於紐約上州，在當地就讀公立高中，1992年拿到史丹福大學公共政策學士，後來又取得哈佛大學法律學位。在史坦利(Morgan Stanley)擔任華爾街銀行家7年後，華許2002年加入布希總統(George W. Bush)經濟政策顧問團核心圈，同年跟雅詩蘭黛集團(Estee Lauder)女繼承人珍蘭黛(Jane Lauder)結婚。2006年，布希提名當時35歲的華許出任聯準會理事，成為聯準會史上最年輕的成員。

華許到任理事的不久之後，2008年金融危機成為聯準會面臨的歷史挑戰。美國各大銀行面臨市場崩潰的緊張狀態，華許身為跟華爾街關係最密切的聯準會官員，在政策協調發揮主導作用，參與保險巨擘美國國際集團(AIG)紓困案，策畫摩根大通(JPMorgan)併購貝爾斯登(Bear Stearns)。

2010年，聯準會準備購買美債以振興經濟時，華許抱持懷疑態度，6月間在演說中警告「任何會進一步擴大資產負債表的判斷，都應受到嚴格審查」。稍後在聯準會政策會議上，華許反對進一步購債計畫，不過後來態度軟化，投下贊成票。

理事任期結束後，華許加入史丹福大學胡佛研究所(Hoover Institution)，出任UPS董事。

2017年，葉倫(Janet Yellen)聯準會主席任期即將屆滿，華許被列為川普考慮的最終人選之一，接受川普面試。不過，川普認為當年只有47歲的華許太年輕，轉而挑選鮑爾。不過，川普認為應該降息之際，鮑爾卻調升利率，因此變成川普的眼中釘。

原本支持自由貿易的華許，最近幾個月改為川普關稅政策辯護，上電視接受訪問時說，關稅不太可能導致通膨。華許也呼應川普要求降息的主張，2025年夏天接受福斯新聞網專訪時說：「總統有權對鮑爾與聯準會感到沮喪。」

聯準會 川普 華爾街

