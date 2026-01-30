我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

越南女富豪挪用270億美元免死 還向法官討柏金包留給兒孫

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

鷹派的華許掌舵聯準會？降息預期驟冷 美元、美債急拉

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前聯準會理事華許接掌聯準會的呼聲高，市場降息預期驟冷。（路透）
前聯準會理事華許接掌聯準會的呼聲高，市場降息預期驟冷。（路透）

市場開始為美國總統川普將提名前聯準會理事華許擔任下一任聯準會主席進行定價。由於他被視為相對鷹派人選，美元應聲走強、美債殖利率攀升，股市、黃金與加密貨幣同步承壓，顯示投資人正快速調整對未來貨幣政策的預期。

川普周四晚間預告即將公布人選，稱結果不會太令人意外，且是多年前就可能上任的人物，並計畫周五上午對外宣布。

博弈市場數據顯示，華許出線機率在亞洲交易時段一度升破80%。現年53歲的沃許於2006年至2011年擔任聯準會理事，任內橫跨金融危機時期，長期以重視通膨風險、強調政策紀律著稱，屬於典型的鷹派人物。

不過，他近幾個月的立場出現微妙轉變。華許近期公開主張降低借貸成本，立場與川普一致，與其過往通膨鷹派形象形成反差。

Lombard Odier資深總經策略師Homin Lee指出，在當前獨特的政治環境下，華許實際的貨幣政策意圖不易判定，不宜過度外推其過往言論，但那些立場顯示他具備一定的特立獨行色彩。

市場反應相當直接：MSCI亞洲股票指數下跌，美股期貨走弱，美國10年期公債殖利率上揚約3個基點。美元兌主要貨幣全面走升，現貨金價下跌3.6%至每英兩5,184.21美元，現貨銀價重挫5%至109.97美元，比特幣跌至近兩個月低點。交易員普遍認為，這反映投資人正下修對未來快速降息的押注。

ITC Markets資深分析師Sean Callow指出，無論華許近期如何表態，市場並未忘記他長期偏鷹的紀錄，這也是美元與殖利率走高的原因之一。

彭博策略師指出，亞洲時段罕見出現美債殖利率曲線走陡，顯示投資人正提前為可能更偏向紀律與正統的聯準會政策環境進行防禦布局。

殖利率 加密貨幣 聯準會

上一則

參院兩黨與白宮達撥款協議 避免政府關門

下一則

再揮大刀 川普關稅威脅石油供應國 古巴外長怒轟「殘酷侵略行為」

延伸閱讀

川普突宣布明早揭曉聯準會新主席 傳這人獲「默許與點頭」

川普突宣布明早揭曉聯準會新主席 傳這人獲「默許與點頭」
川普稱2月初宣布聯準會新主席 再批利率過高

川普稱2月初宣布聯準會新主席 再批利率過高
回應川普連串施壓？鮑爾籲繼任者「不要捲入選舉政治」

回應川普連串施壓？鮑爾籲繼任者「不要捲入選舉政治」
誰接班Fed鮑爾？賭盤：李德勝率衝到47%

誰接班Fed鮑爾？賭盤：李德勝率衝到47%

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」