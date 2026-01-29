我的頻道

川普突宣布明早揭曉聯準會新主席 傳這人獲默許與點頭

紐約周末再降溫「炸彈氣旋」或降雪 暖氣帳單恐再攀升

川普突宣布明早揭曉聯準會新主席 傳這人獲「默許與點頭」

編譯周辰陽／即時報導
川普總統29日在華府甘迺迪中心，出席第一夫人梅蘭妮雅電影《Melania》首映活動前，向現場揮手致意。(美聯社)
川普總統29日在華府甘迺迪中心，出席第一夫人梅蘭妮雅電影《Melania》首映活動前，向現場揮手致意。(美聯社)

路透報導，川普總統29日表示，計畫於30日宣布接替聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾的人選。他當天在甘迺迪中心受訪時指出：「我將在明天早上宣布Fed主席人選。」

川普稍早於2026年首次內閣會議中曾表示，將在下周公布接替鮑爾的人選，並再度重申要求Fed大幅降息的立場。

隨著鮑爾的主席任期將於5月屆滿，外界對於誰將接掌美國中央銀行的揣測持續升溫。不過，近來川普政府對鮑爾施壓，包括司法部針對Fed位於華府總部翻修工程費用超支展開調查，也引發另一種可能性，即鮑爾將繼續留任Fed理事，直至理事任期於2028年屆滿。

investingLive報導，在川普表示將於1月30日上午公布下一任Fed主席人選後，市場正嚴陣以待重要的政策信號，而前Fed理事華許（Kevin Warsh）成為領先候選人的傳聞亦持續升溫。

華府記者貝德（Rachel Bade）在其電子報《The Inner Circle》中指出，川普本周稍早已與華許和貝萊德集團（BlackRock）全球固定收益投資長里德（Rick Rieder）等2名最終入圍者會面，目前傾向由華許接替鮑爾。儘管報導強調尚未作出正式決定，但引述一名親近川普的消息人士稱，華許實際上已獲得「默許與點頭」（wink and the nod）。

