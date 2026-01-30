參院兩黨與白宮達撥款協議 避免政府關門

在明尼蘇達州槍擊案對峙氣氛升高之下，民主黨要求檢討ICE執法，國會參院29日將國安部預算切出來單獨處理，以利兩黨談判。圖為參院少數黨領袖舒默。（歐新社）

聯邦政府原本可能30日午夜停擺前，白宮、參院民主黨 團與共和黨領導層於最後關頭達成跨黨派協議，為本財政年度剩餘期間內「絕大部分」聯邦政府運作提供資金，同時以臨時撥款方式，延長國土安全部(DHS)預算兩周，爭取時間就約束聯邦移民 執法人員行動的改革措施進行談判。

絕大部分資金可支應至9月 DHS撥款僅2周

這項協議是在政府資金到期前不到30小時拍板定案，川普總統隨後透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文指出，兩黨「齊心協力，確保政府多數部門的資金可一路支應至9月，同時延長國安部撥款」，呼籲兩黨議員投下「非常迫切需要的」跨黨派贊成票。

國安部撥款拆分 以便協商移民執法新限制

華盛頓郵報報導，根據協議內容，參院民主黨成功要求，將國安部的撥款自整體支出法案中分拆，僅提供兩周的臨時資金，以便雙方協商對聯邦移民執法的新限制措施。

當局這項立場轉變，與明尼蘇達州明尼亞波利斯市發生的致命事件息息相關。聯邦移民官員執法期間開槍，導致37歲男子普雷蒂(Alex Pretti)身亡，招致民主黨撻伐，要求強化監督與究責機制。

民主黨參議員表示，聯邦當局若不調整移民執法行為，將拒絕撥款給國安部。

康乃狄克州民主黨參議員墨菲(Chris Murphy)直言，「明尼亞波利斯有人遇害，我們必須展現修正問題的急迫性」。

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)則提出多項改革訴求，包括限制「流動巡邏」(roving patrols)、要求部分行動需具備搜查令、建立統一行為準則、加強獨立調查，並要求探員配戴執法紀錄儀且不得蒙面等。

原先的撥款方案是在槍擊事件發生前談妥，內容包括向國安部撥款644億元，其中100億元用於移民及海關執法局(ICE)，並僅納入有限度的約束措施，例如減少拘留床位、削減邊境巡邏與遣返行動經費，並編列2000萬元購置執法紀錄設備。

多位民主黨議員認為，相關措施不足以防止濫權，明市事件後改變心意並反對原本的提案。

參院領導層對部分民主黨要求態度轉趨開放，但程序仍充滿變數。任何協議若要快速通過，須取得參院一致同意，且眾院也必須表決批准。

短暫的經費中斷仍然可能發生，因為任何變更都需要經由眾院批准，而眾院休會至2月2日，共和黨僅握有極其微弱的多數優勢，眾院議長強生(Mike Johnson)面臨保守派反對修改法案的壓力，通關難度高。

民主黨眾議員已公開表示，未來幾周若確實展開跨黨派改革協商，不排除支持短期撥款給國安部。