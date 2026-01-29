鮑爾指通膨和就業風險降 Fed維持利率不變 料川普再批

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
聯準會主席鮑爾即將在5月卸任，28日宣布基準利率不變。（路透）
聯準會（Fed）28日宣布維持利率不變，基準利率維持3.50%-3.75%區間。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上指出，經濟成長前景明顯改善，通膨和就業風險均已降低。去年聯準會曾三度降息；鮑爾的說法顯示市場未發出降低借貸成本的緊迫信號，聯準會認為沒有理由急於進一步降息。華爾街預期至少在6月之前，聯準會都會維持利率不變。

鮑爾任期將於5月結束，他在28日記者會上表示，「經濟的強勁表現，再次讓我們感到意外。就業與通膨之間仍然存在一些緊張，但已不像先前那麼明顯。」

美聯社報導，聯準會維持利率不變的決定，可能進一步激起川普總統批評；聯準會目前面臨的關鍵問題是，它會維持利率不變多久。

這次聯準會決定維持利率不變，有兩位理事持反對意見；聯準會理事米蘭（Stephen Miran）和沃勒（Christopher Waller）均傾向再次降息0.25個百分點。米蘭去年9月獲川普總統任命，之前他已三次反對聯準會只降息0.25個百分點的決定，主張降息0.5個百分點。沃勒是川普考慮接替鮑爾職位的人選之一。

去年12月會議中，聯準會理事會19名成員有12人支持今年至少再降息一次。大多數經濟學家預測，聯準會今年將降息兩次，最有可能是在6月會議或之後。

鮑爾指出，這次聯準會內部普遍支持維持利率不變的決定，聯準會在評估何時或是否需要再次降息方面，仍然「定位清晰」。

他表示，促使聯準會採取行動的可能性有無數種組合，其中兩種可能性是：勞動市場疲軟或通膨回落至聯準會2%的目標水準。聯準會的通膨指標顯示，去年11月通膨率為2.8%，略高於去年同期。

摩根史坦利（Morgan Stanley）首席美國經濟學家蓋彭（Michael Gapen）表示，鮑對在今年是否進一步降息的問題上保留了彈性空間，前提是「他們獲得足夠證據顯示通膨正在放緩」。鮑爾在談話中指出，關稅對通膨的影響——關稅已推高家具、家電和玩具等多種商品的成本——預計將在今年年中達到高峰，之後通膨將回落。

