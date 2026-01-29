50萬家庭登記「川普帳戶」 小摩、美銀給員工子女千元

政府正式推出「川普帳戶」，財政部將為新生兒存款千元，目前已有50多萬家庭登記。（路透）

川普 總統28日正式推出稱之為「川普帳戶」(Trump accounts)的新生兒投資帳戶，全美已有超過50萬個家庭登記；摩根大通 (JPMorgan Chase )、美國銀行(Bank of America)兩大金融業者也於同一天聲明，將配合政府針對符合條件的員工一次性供款1000元到其子女的「川普帳戶」。

白宮 為川普任內四年出生的新生兒設立川普帳戶，政府提供初始資金，在11月期中選舉前對生活負擔問題採取措施。

川普帳戶是根據總統去年所提「又大又美法」(One Big Beautiful Bill)而設。財政部表示，將為2025年1月1日至2028年12月31日在美出生兒童存入1000元到他們的稅務優惠投資帳戶，預計全美約2500萬個家庭符合資格。

存入第一筆1000元後，政府鼓勵各家庭繼續追加投資，每年最多可存入5000元；已有私人投資者對「川普帳戶」投入更多資金，例如科技億萬富豪戴爾夫婦(Michael and Susan Dell)投入62.5億元，還有避險基金大佬億萬富豪達里歐(Ray Dalio)也捐款，但他們是針對無法獲得政府1000元、年齡較大的兒童。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)說，假如每個家庭每年存入最高額5000元，新生兒28歲時帳戶餘額將逼近110萬元。

政府大力推動川普帳戶，認為這是兩黨合作的成果。

Exclusive Public First民調顯示，全美57%的人從未聽說川普帳戶，25%聽說過但無法清楚解釋，僅14%聽說過而且能解釋清楚。

川普帳戶計畫的一部分內容由對沖基金經理人格斯特納(Brad Gerstner)構思，旨在鼓勵民眾從出生就開始長期儲蓄投資，藉此縮小貧富差距。

除了摩根大通和美國銀行外，全球資產管理龍頭貝萊德(BlackRock)、BNY、散戶經紀公司Robinhood、SoFi 和嘉信理財(Charles Schwab)也宣布為員工撥款到其子女川普帳戶的類似措施。

摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)聲明說，該公司致力保障全球員工及其家人的財務健康和福祉。美國銀行發給員工備忘錄，對政府為員工儲蓄提供「創新解決方案」表示讚賞。