我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

鮑爾為什麼遲不表態是否留任Fed理事？

50萬家庭登記「川普帳戶」 小摩、美銀給員工子女千元

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
政府正式推出「川普帳戶」，財政部將為新生兒存款千元，目前已有50多萬家庭登記。（路透）
政府正式推出「川普帳戶」，財政部將為新生兒存款千元，目前已有50多萬家庭登記。（路透）

川普總統28日正式推出稱之為「川普帳戶」(Trump accounts)的新生兒投資帳戶，全美已有超過50萬個家庭登記；摩根大通(JPMorgan Chase )、美國銀行(Bank of America)兩大金融業者也於同一天聲明，將配合政府針對符合條件的員工一次性供款1000元到其子女的「川普帳戶」。

白宮為川普任內四年出生的新生兒設立川普帳戶，政府提供初始資金，在11月期中選舉前對生活負擔問題採取措施。

川普帳戶是根據總統去年所提「又大又美法」(One Big Beautiful Bill)而設。財政部表示，將為2025年1月1日至2028年12月31日在美出生兒童存入1000元到他們的稅務優惠投資帳戶，預計全美約2500萬個家庭符合資格。

存入第一筆1000元後，政府鼓勵各家庭繼續追加投資，每年最多可存入5000元；已有私人投資者對「川普帳戶」投入更多資金，例如科技億萬富豪戴爾夫婦(Michael and Susan Dell)投入62.5億元，還有避險基金大佬億萬富豪達里歐(Ray Dalio)也捐款，但他們是針對無法獲得政府1000元、年齡較大的兒童。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)說，假如每個家庭每年存入最高額5000元，新生兒28歲時帳戶餘額將逼近110萬元。

政府大力推動川普帳戶，認為這是兩黨合作的成果。

Exclusive Public First民調顯示，全美57%的人從未聽說川普帳戶，25%聽說過但無法清楚解釋，僅14%聽說過而且能解釋清楚。

川普帳戶計畫的一部分內容由對沖基金經理人格斯特納(Brad Gerstner)構思，旨在鼓勵民眾從出生就開始長期儲蓄投資，藉此縮小貧富差距。

除了摩根大通和美國銀行外，全球資產管理龍頭貝萊德(BlackRock)、BNY、散戶經紀公司Robinhood、SoFi 和嘉信理財(Charles Schwab)也宣布為員工撥款到其子女川普帳戶的類似措施。

摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)聲明說，該公司致力保障全球員工及其家人的財務健康和福祉。美國銀行發給員工備忘錄，對政府為員工儲蓄提供「創新解決方案」表示讚賞。

川普 摩根大通 白宮

上一則

WSJ：邊境沙皇坐鎮 聯邦與明州關係「新起點」

下一則

回應川普連串施壓？鮑爾籲繼任者「不要捲入選舉政治」

延伸閱讀

川普重提「午夜重錘」催談判嗆動武 伊朗：手指已扣在扳機上

川普重提「午夜重錘」催談判嗆動武 伊朗：手指已扣在扳機上
川普MAGA基本盤轉向？民調顯示挺對伊朗等國動武

川普MAGA基本盤轉向？民調顯示挺對伊朗等國動武
賴政府何不學學哈韓族

賴政府何不學學哈韓族
美伊戰火一觸即發 川普為何又考慮打伊朗？

美伊戰火一觸即發 川普為何又考慮打伊朗？

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
明州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃一名37歲男子，民眾聚集現場示威哀悼。（美聯社）

移民官員擊斃1示威者影片曝 死者倒地、探員繼續開火

2026-01-24 20:28

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦