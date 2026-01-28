明州ICE執法致死案 川普再批市長不合作

我的頻道

中央社28日即時報導
護理師普雷蒂24日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市示威時，遭身穿迷彩服的人員強行壓制在地，隨後被開多槍身亡。圖為民眾悼念物品。(美聯社)
護理師普雷蒂24日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市示威時，遭身穿迷彩服的人員強行壓制在地，隨後被開多槍身亡。圖為民眾悼念物品。(美聯社)

明尼阿波利斯市移民執法致死案持續發酵，就在政府宣布涉案官員停職之際，先前才承諾阻止風波擴大的川普今天卻又砲轟市長，稱其拒與聯邦合作鏟除非法移民，是在玩火。

美國官員表示，兩位ICE涉案官員24日即已停職。當天，護理師普雷蒂（Alex Pretti）在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）示威時，遭身穿迷彩服的人員強行壓制在地，隨後被開多槍身亡，過程皆被影片拍下。

川普昨天表示，他希望阻止明尼阿波利斯的風波擴大。該市目前因其強硬移民鎮壓行動，成為衝突的最前線。

但這位79歲的共和黨人今天卻又抨擊明尼阿波利斯市長，稱其拒絕與聯邦當局合作鏟除疑似非法移民，是「非常嚴重的違法行為」。

川普在社群媒體上表示，市長佛雷（Jacob Frey）「在玩火」。

普雷蒂遭槍殺一事遭到跨黨派廣泛譴責，為遏制輿論反彈，川普調整了部署在明尼阿波利斯的移民執法部門領導層。

他將以對抗著稱、喜歡在電視上展示強硬移民執法的博維諾（Gregory Bovino），換成以政策導向聞名的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）。

另一位高階官員、司法部長邦迪（Pam Bondi）今天抵達明尼阿波利斯，宣布逮捕16名涉嫌襲擊聯邦執法人員的明尼蘇達「暴徒」。

白宮堅稱其目標是鎖定重大罪犯，但出動全副武裝的蒙面人從街道、住宅和工作場所強行帶走民眾，已讓社會大眾深感震撼與不安。

非法移民 川普

