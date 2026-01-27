出國實習遇川普政府旅遊禁令 緬甸留美學生回不來

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
兩名學生行經密西根大學校園，該校一名緬甸籍留學生去年赴新加坡實習，卻因旅遊禁令無法返美。(美聯社)
美聯社報導，緬甸留學生派屈克．陶(Patrick Thaw)2023年到密州安娜堡(Ann Arbor)進入密西根大學(University of Michigan)就讀，主修神經科學並參加阿茲海默症研究實驗室，得知新加坡一所醫學院提供臨床實驗的暑期實習機會後申請成功，結果川普政府2025年6月對包括緬甸在內12個國家發布旅遊禁令，讓他迄今無法回到美國。

派屈克．陶去年6月正在面試申請學生簽證續簽時，隔天川普政府卻發布旅遊禁令。他說：「早知道狀況會變得這麼糟糕，我就不會離開美國了。」他回憶說，當時曾聽說川普政府可能實施旅遊禁令，出發前甚至跟朋友拿旅遊禁令開玩笑。

報導指出，川普二度執政的第一年裡，聯邦政府祭出多項政策，讓國際學生面臨更多挑戰，包括暫停簽證面試預約、要求多層審查手續，導致美國大學的外國學生註冊率首度出現下降。某些像派屈克．陶一樣已經在美國大學開始學習的國際學生，同樣受到川普政策衝擊。

「美國教育委員會」(American Council on Education)政府關係部助理副總監莎拉．史普瑞瑟(Sarah Spreitzer)說，各地大學不得不擬訂彈性化的因應對策，例如恢復疫情期間的遠距學習模式、透過有夥伴合作關係的外國大學校區提供招生名額。

21歲的派屈克．陶眼前除了繼續留在新加坡等待消息，沒有其他選擇。實習結束後，他靠散步、吃東西、查看電郵打發時間。他說：「精神上，我已經回到安娜堡，但身體還困在新加坡。」

他說，到美國求學是從小以來追求的目標，緬甸內戰爆發後，高等教育機會減少，到美國念書的渴望變得迫切。某段期間由於緬甸局勢動盪，氣氛緊張，他與母親要輪流站崗，確保前院竹子不會被汽油彈擊中而起火。他表示，有次因為家門口發生爆炸案，導致代數考試遲到。

他回憶說，抵達美國那一刻，心理想著「這就是我要展開新生活的地方」。

密西根大學不願針對派屈克．陶個案發表評論。校方表示，瞭解某些國際學生面臨的困難，學校承諾讓學生獲得所有支持，為學生盡可能提供選擇。

