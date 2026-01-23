帳戶因政治因素被關？ 川普向摩根大通求償50億

摩根大通執行長戴蒙(見圖)22日被川普總統提告，指帳戶被關閉，索賠50億元。(路透)

川普 總統22日向法院提告，指控銀行業巨頭摩根大通 (JPMorgan Chase)及其執行長戴蒙(Jamie Dimon)出於「政治原因」，在他2021年1月卸下首任總統職位後，關閉了他的個人和相關企業帳戶；川普及其多家企業為此索討至少50億元民事賠償。

摩根大通發言人韋克斯勒(Patricia Wexler)聲明表示，「我們對川普總統的訴訟感到遺憾，但該訴訟毫無根據。摩根大通不會出於政治或宗教原因關閉帳戶。我們確實會關閉帳戶，原因是它們會為公司帶來法律或監管風險。」

川普的訴訟提交至佛州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)法院。訴訟指稱，摩根大通在2021年2月突然關閉川普多個帳戶，而且只是提前60天通知，也未作任何解釋。川普聲稱摩根大通和戴蒙此舉，切斷了他及他的企業數百萬元資金來源，他不得不緊急在其他銀行開設帳戶。

川普在訴狀中指控該摩根大通構成商業誹謗，違反誠信和公平交易契約；並指控戴蒙違反佛州「不公平及欺騙性商業行為法」(Unfair and Deceptive Trade Practices Act)。

川普和保守派人士聲稱，2021年1月6日國會大廈遇襲事件發生後，許多銀行以「聲譽風險」為由切斷他們的帳戶。川普再次當上總統後，隨即主導銀行監管機關採取行動，阻止任何銀行以「聲譽風險」為由拒絕為客戶提供服務。

川普律師在訴訟中指稱，「摩根大通關閉(川普及其企業)帳戶，是因為它們認為當時的政治形勢有利於這麼做。」，還表示，「這種行為並非單一事件，它彰顯了金融產業長期存在一套隱蔽的集體操作模式，目的是脅迫民眾改變和調整他們的政治觀點。」

訴訟稱，摩根大通沒有告知終止帳戶原因，但「原告後來得知，他們的銀行帳戶被關，是因為川普總統、川普集團、其關聯實體和/或川普家族，受到政治歧視。」