我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

帳戶因政治因素被關？ 川普向摩根大通求償50億

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
摩根大通執行長戴蒙(見圖)22日被川普總統提告，指帳戶被關閉，索賠50億元。(路透)
摩根大通執行長戴蒙(見圖)22日被川普總統提告，指帳戶被關閉，索賠50億元。(路透)

川普總統22日向法院提告，指控銀行業巨頭摩根大通(JPMorgan Chase)及其執行長戴蒙(Jamie Dimon)出於「政治原因」，在他2021年1月卸下首任總統職位後，關閉了他的個人和相關企業帳戶；川普及其多家企業為此索討至少50億元民事賠償。

摩根大通發言人韋克斯勒(Patricia Wexler)聲明表示，「我們對川普總統的訴訟感到遺憾，但該訴訟毫無根據。摩根大通不會出於政治或宗教原因關閉帳戶。我們確實會關閉帳戶，原因是它們會為公司帶來法律或監管風險。」

川普的訴訟提交至佛州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)法院。訴訟指稱，摩根大通在2021年2月突然關閉川普多個帳戶，而且只是提前60天通知，也未作任何解釋。川普聲稱摩根大通和戴蒙此舉，切斷了他及他的企業數百萬元資金來源，他不得不緊急在其他銀行開設帳戶。

川普在訴狀中指控該摩根大通構成商業誹謗，違反誠信和公平交易契約；並指控戴蒙違反佛州「不公平及欺騙性商業行為法」(Unfair and Deceptive Trade Practices Act)。

川普和保守派人士聲稱，2021年1月6日國會大廈遇襲事件發生後，許多銀行以「聲譽風險」為由切斷他們的帳戶。川普再次當上總統後，隨即主導銀行監管機關採取行動，阻止任何銀行以「聲譽風險」為由拒絕為客戶提供服務。

川普律師在訴訟中指稱，「摩根大通關閉(川普及其企業)帳戶，是因為它們認為當時的政治形勢有利於這麼做。」，還表示，「這種行為並非單一事件，它彰顯了金融產業長期存在一套隱蔽的集體操作模式，目的是脅迫民眾改變和調整他們的政治觀點。」

訴訟稱，摩根大通沒有告知終止帳戶原因，但「原告後來得知，他們的銀行帳戶被關，是因為川普總統、川普集團、其關聯實體和/或川普家族，受到政治歧視。」

川普 摩根大通

上一則

TikTok美國合資公司成立 中媒：字節跳動仍為最大單一股東

下一則

前特檢史密斯眾院作證：起訴川普 證據確鑿 川普批「精神錯亂」

延伸閱讀

川普推新加薩重建計畫 當地空襲衝突仍未止

川普推新加薩重建計畫 當地空襲衝突仍未止
川普手上大塊瘀青引揣測 自稱撞到桌子

川普手上大塊瘀青引揣測 自稱撞到桌子
川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」
川普宣布4月訪中國：與習近平關係良好

川普宣布4月訪中國：與習近平關係良好

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
去年諾貝爾和平獎得主馬查多（右）15日赴白宮與美國總統川普（左）會面，並將自己的諾獎獎章裱框獻給川普。（路透）

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

2026-01-18 10:56

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？