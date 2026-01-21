我的頻道

好市多這款特價椰子酸奶成分乾淨 華人稱好吃

川普達沃斯稱「我只要求一塊冰」 格陵蘭居民：我們是人

川普放話：鮑爾若留任Fed理事 日子不會好過

編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普去年7月視察聯準會大樓整修工程，聯準會主席鮑爾陪同說明。 (美聯社)
川普總統再對聯準會（Fed）主席鮑爾發動最新一波攻擊。川普暗示，如果鮑爾在其主席任期屆滿後，仍續擔任理事，他在聯準會的日子恐怕不會愉快。

川普周三（21日）在瑞士達沃斯接受CNBC專訪，被問到鮑爾續任理事到2028年的可能性，他回答：「我們就看看事情會如何發展。」正在物色下一任Fed主席人選的川普警告，「如果真是那樣，我不認為他的生活會非常、非常快樂」。

川普政府不久前對鮑爾發出傳票，暗示可能就聯準會翻修其總部一事展開刑事調查。鮑爾對此調查強力反擊，公開譴責這是試圖施加「政治壓力」。鮑爾的大動作引發外界猜測，他可能會在主席任期於今年5月結束後，選擇繼續擔任理事。

在這樣的情況下，鮑爾很可能仍能在Fed這個全球最具影響力的央行中，對貨幣政策決策保有強大影響力。

同時，鮑爾如果決定續留理事會，也將使川普失去可在理事會裡再多安插一位理事的機會。因為，除非新主席是由目前已在理事會內的理事出任，否則要接下鮑爾主席位子的人，就必須以目前米倫（Stephen Miran）所占的理事席位，先成為理事，才有資格擔任主席。

米倫原先擔任白宮經濟顧問委員會（CEA）主席，目前在該職位請無薪假，他被川普欽點去遞補去年夏天閃電辭職的Fed理事庫格勒，他所占的理事缺，任期本月屆滿。不過在繼任者獲任命之前仍可續任。

川普歷時數月尋找新任聯準會主席的過程，似乎已接近尾聲。在外界看來原本是「四人競爭」的局面，川普周三表示，他現在已明顯縮小候選名單。他說：「我想說聯準會主席候選人已經縮減到三位，不對，是兩位。而且我或許可以告訴你，在我心裡可能已經只剩下一位了。」

由財政部長貝森特主導的Fed主席遴選，最終四位候選人被認為是：貝萊德（BlackRock Inc.）高階主管李德（Rick Rieder）、白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、聯準會理事沃勒（Christopher Waller），以及前聯準會理事華許（Kevin Warsh）。

哈塞特先前一度被視為最有力人選，但上周川普表達擔憂，認為若讓哈塞特轉任聯準會，政府將失去一位在經濟政策上極具影響力的發聲者。川普周三重申這一點，他說：「我其實更喜歡他留在現在的位置上。」

最新傳出的消息是，貝萊德全球固定收益投資長李德的聲勢正在上升，因為他或許較容易獲得參議院同意任命。

川普 鮑爾 聯準會

川普：普亭接受邀請 同意加入和平理事會

川普上任周年 自願離境獎金增至2600元

