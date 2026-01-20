80多年白宮東廂防空洞拆了 神祕地下碉堡將重建

川普總統為了新建宴會廳而拆除白宫東廂，連具有歷史意義的地下防空設施也一併拆除。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)19日報導，珍珠港事件發生後，羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)1941年下令在白宮 秘密興建地下防空洞設施，當時白宮並未公開承認正在建造防空洞，只說正在擴建東廂；相隔80多年後，東廂再次為川普 總統的新宴會廳而動工，具有歷史意義的老舊地下防空設施已被拆除，碉堡重建計畫依然充滿神祕色彩。知情人士說，未來白宮東廂地下碉堡將以新科技因應日新月異的各種威脅。

2001年9月11日，就在五角大廈遭受攻擊的幾分鐘之前，當時副總統錢尼(Dick Cheney)曾緊急撤離到白宮東廂的地下碉堡。這座地下空間曾用來做為其他用途，尼克森政府用來審查想要禁止的情色電影，拜登 政府用來規畫拜登祕密訪問烏克蘭的行程。

國家首都規畫委員會(National Capital Planning Commission)最近討論白宮東廂宴會廳的會議上，白宮行政辦公室主任費雪(Joshua Fisher)發言表示，宴會廳施工項目將包括「加強必要的安全功能」，以及「打造具備韌性、應變能力的基礎設施，符合未來任務需求」。

費雪在會中被問到為何宴會廳施工並未遵循前例，還沒有獲得委員會批准就先行拆除。費雪回答，因為地下有「最高機密」(top-secret)工程，這些部分並不屬於國家首都規畫委員會審核範圍。

過去數十年間，白宮地下碉堡從羅斯福時期的防空洞，演變到具有多重功能。

曾進入碉堡的消息人士說，從東廂進入之後要深入地下好幾層樓，經過一道像金庫般的大門，才會抵達天花板低矮的獨立碉堡，裡面有床舖、戰備存糧、飲水與其他補給物資，還有跟外界聯絡的通訊設備。地下空間也包括總統緊急行動中心，足以因應核爆或其他重大攻擊。

白宮歷史協會歷史學家西爾(Bill Seale)說，如同墓室一般的地下碉堡，羅斯福只曾巡視一次。

報導指出，川普總統談到東廂宴會廳計畫時曾暗示軍方參與建設；宴會廳興建價格則從原本的2億追加到4億，這個費用不包括地下工程。