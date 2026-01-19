響應川普 Bilt推利率上限10%信用卡 支付房租、房貸還有獎勵

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
配合川普總統政策，金融科技公司Bilt 14日推出符合一年10%利率上限，還提供支付房租、房貸獎勵的信用卡。 (美聯社)
川普總統提出有意將信用卡利率上限設定為10%、為期一年後，立即遭到花旗銀行、摩根大通等主要銀行反彈，他們認為這將導致部分消費者失去信貸管道，並損害美國經濟。不過也有業者立刻迎合，金融科技公司Bilt便於14日推出了三款新信用卡，不僅符合一年10%利率上限，還提供支付房租、房貸的獎勵。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，Bilt總部位於紐約，這家成立於2019年、估值超過100億元的私人新創公司與房東合作，讓持卡人在支付房租等日常交易中賺取積分獎勵，抓住機會大力宣傳其信用卡產品可以幫助面臨經濟困境的民眾。

Bilt執行長傑恩(Ankur Jain)在一份聲明中表示：「這對租屋族來說是好事，對屋主來說是好事，對美國人來說也是好事。」傑恩說推出這些新信用卡是為了響應兩黨共同呼籲解決許多美國人面臨的生活成本危機，而如果美國往後真的實施利率上限，「那我們寧願走在最前線」。

Bilt提供三種等級的信用卡，年利率上限為10%，有效期為12個月，這項優惠僅適用於新的消費交易。最高等級為「Bilt Palladium」，年費495元，會員每年可獲得400元的飯店住宿抵用金，以及價值200元的Bilt Cash開卡禮，可在Bilt生態系統內兌換，也可在合作商家消費。

第二等級是「Bilt Obsidian」，用戶在餐廳和超市消費可獲得獎勵，年費95元。第三級信用卡無年費，有價值200元的Bilt Cash開卡禮，部分消費可獲得現金回饋和積分。

Bilt Cash可以一比一用在餐廳、飯店、叫車平台等消費，或是在繳房租或房貸時，可以以每30元Bilt Cash換取1000點Bilt Points。如房租為2000元並有60元Bilt Cash時，該筆付款可將Bilt Cash轉換為2000點數，且不收取交易手續費。

線上信貸平台LendingTree的數據顯示，目前信用卡平均年利率約為24%，而信用不良的持卡人可能需要支付高達36%的利率。范德堡大學(Vanderbilt University)的研究表明，川普的提案將為消費者節省1000億元，但同時也會使發卡機構損失1000億元。

