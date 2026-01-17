川普想留任哈塞特？華許接聯準會主席機率暴增

川普稱讚經濟顧問哈塞特表現不錯，有意將他繼續留任；使哈塞特接任聯準會主席機會頓減。(路透)

川普 總統會從「兩位凱文」之中，提名哪位接掌下屆聯準會 主席？川普16日在白宮當面讚揚國家經濟委員會主任凱文·哈塞特（Kevin Hassett）「太棒了」，直稱「我其實想讓你繼續留任」。川普這番有意無意的話，似乎讓另一位熱門人選—前聯準會理事凱文·華許(Kevin Warsh)出線機率大增。

川普14日接受路透專訪，除表示目前還沒打算開除現任聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)，也透露他傾向提名華許或哈塞特接替鮑爾。「兩位凱文」誰會勝出？網路熱議紛紛。鮑爾主席任期5月結束，可留任理事至2028年。

華爾街日報報導，川普16日在白宮一場醫療保健活動中，盛讚哈塞特最近在電視上捍衛其政策的表現；他對著坐在前排的哈塞特說： 「說實話，我其實想讓你繼續留任。」

川普笑稱，「凱文·哈塞特太棒了。我想說的是，且慢，如果我調走他，這些聯準會官員他們不太說話，尤其是我們現在這位。我會失去你。這對我來說問題很大。」川普接著對幕僚長威爾斯(Susie Wiles)說：「我們不想失去他。蘇西，我們看看可以怎麼辦。」

談到川普這番說法，投資銀行Evercore ISI分析師古哈(Krishna Guha)表示，「這是否是明確信號還很難說。總統顯然很享受這一季『誰是接班人』(Celebrity Apprentice)的戲劇性過程；但看來華許首次明顯領先」。

市場預測平台Polymarket交易員迅速降低了哈塞特獲提名的可能性；哈塞特中選機率從預估逾三分之一，降至約六分之一。

川普也在考慮另外兩位人選：聯準會理事沃勒(Christopher Waller)和資產管理公司貝萊德(BlackRock)資深主管芮德(Rick Rieder)。川普本周曾表示，他可能會在幾周內做出決定。