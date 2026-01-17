我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

每天生吃百隻麵包蟲、蟑螂 芝城男：味道像奶油爆米花

川普想留任哈塞特？華許接聯準會主席機率暴增

記者胡玉立／綜合報導
川普稱讚經濟顧問哈塞特表現不錯，有意將他繼續留任；使哈塞特接任聯準會主席機會頓減。(路透)
川普稱讚經濟顧問哈塞特表現不錯，有意將他繼續留任；使哈塞特接任聯準會主席機會頓減。(路透)

川普總統會從「兩位凱文」之中，提名哪位接掌下屆聯準會主席？川普16日在白宮當面讚揚國家經濟委員會主任凱文·哈塞特（Kevin Hassett）「太棒了」，直稱「我其實想讓你繼續留任」。川普這番有意無意的話，似乎讓另一位熱門人選—前聯準會理事凱文·華許(Kevin Warsh)出線機率大增。

川普14日接受路透專訪，除表示目前還沒打算開除現任聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)，也透露他傾向提名華許或哈塞特接替鮑爾。「兩位凱文」誰會勝出？網路熱議紛紛。鮑爾主席任期5月結束，可留任理事至2028年。

華爾街日報報導，川普16日在白宮一場醫療保健活動中，盛讚哈塞特最近在電視上捍衛其政策的表現；他對著坐在前排的哈塞特說： 「說實話，我其實想讓你繼續留任。」

川普笑稱，「凱文·哈塞特太棒了。我想說的是，且慢，如果我調走他，這些聯準會官員他們不太說話，尤其是我們現在這位。我會失去你。這對我來說問題很大。」川普接著對幕僚長威爾斯(Susie Wiles)說：「我們不想失去他。蘇西，我們看看可以怎麼辦。」

談到川普這番說法，投資銀行Evercore ISI分析師古哈(Krishna Guha)表示，「這是否是明確信號還很難說。總統顯然很享受這一季『誰是接班人』(Celebrity Apprentice)的戲劇性過程；但看來華許首次明顯領先」。

市場預測平台Polymarket交易員迅速降低了哈塞特獲提名的可能性；哈塞特中選機率從預估逾三分之一，降至約六分之一。

川普也在考慮另外兩位人選：聯準會理事沃勒(Christopher Waller)和資產管理公司貝萊德(BlackRock)資深主管芮德(Rick Rieder)。川普本周曾表示，他可能會在幾周內做出決定。

知情人士透露，川普仍想在華許和哈塞特之間挑出最終人選；到底誰領先，「全憑每天狀況而定」。

川普有意要哈塞特留任白宮經濟顧問，使華許(圖)接任聯準會主席的機會大增。(美聯社...
川普有意要哈塞特留任白宮經濟顧問，使華許(圖)接任聯準會主席的機會大增。(美聯社)

川普 聯準會 鮑爾

上一則

美台關稅敲定 彭博：川普拿到晶片 台灣換到政治保障

下一則

中加互降關稅 電動車交換油菜籽 川普改口：樂見兩國貿易協定

延伸閱讀

鮑爾將卸任聯準會主席 「對付川普」手中還有王牌

鮑爾將卸任聯準會主席 「對付川普」手中還有王牌
收和平獎章卻不支持馬查多領導委內瑞拉 川普解釋原因

收和平獎章卻不支持馬查多領導委內瑞拉 川普解釋原因
20日可能公布關稅判決 白宮：若遭推翻將先課10%關稅應急

20日可能公布關稅判決 白宮：若遭推翻將先課10%關稅應急
川普又放話：不配合格陵蘭問題的國家 可能加關稅

川普又放話：不配合格陵蘭問題的國家 可能加關稅

熱門新聞

華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議