「調查鮑爾會造成一團亂」 貝森特憂慮成真了

美國媒體報導，財政部長貝森特向川普總統直言，調查鮑爾會造成「一團亂」。（路透）

根據新聞網站Axios報導，兩位知情人士透露，忐忑不安的財政部長貝森特(Scott Bessent)11日晚上向總統川普 表示，聯邦政府針對聯準會 (Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell)的調查會造成「一團亂」，可能對金融市場造成不好的影響。

貝森特的擔憂在12日也得到了一定程度的證實；金融市場因擔憂聯準會受到政治干預，美元在12日下跌，債券殖利率和黃金價格則是上漲。

一名知情人士告訴Axios：「財政部長很不高興，並讓川普知道他很不高興。」

川普政府以鮑爾對聯準會位於華府國家廣場(National Mall)的總部翻修工程規模與支出向國會作出不實陳述為由，對鮑爾展開調查。川普在11日晚間，似乎試圖要撇清自己與聯準會主席調查間的關係，他告訴國家廣播公司新聞網(NBC News)，自己對發出的傳票「一無所知」，但沒忘藉機抨擊鮑爾一番，「他顯然不擅長管理聯準會，也不擅長建造大樓。」

消息人士告訴Axios，華盛頓特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)是在未事先通知財政部與白宮高層的情況下，啟動了這項調查。

鮑爾11日晚間罕見發表了一段強硬影片聲明，否認自己有任何不當行為，並指責川普政府將司法部武器化，因為他沒有像川普希望的那樣，大幅或迅速地降低利率。

消息人士指出，貝森特對調查的擔憂並非是針對金融市場；鮑爾聯準會主席的任期即將於5月結束，但川普政府希望他能在川普提名繼任者後，提前卸任。

貝森特原以為鮑爾會在總統提出繼任人後離職，「但現在看起來不可能了」；另一名消息人士指出，鮑爾現在立場堅定，不願離職，「這整件事給搞砸了」。

然而，一名財政部發言人告訴Axios：「貝森特部長與川普總統之間毫無分歧。報導中的消息來源並不代表部長的立場。」

資深政府官員告訴Axios，他們認為對鮑爾刑事的調查，一部分是因為聯邦住房金融局局長普爾特(Bill Pulte)的敦促，但普爾特12日稍早向「彭博電視」(Bloomberg Television)否認了這說法。