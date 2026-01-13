調查鮑爾連共和黨人也不挺 恐危及川普執政

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
川普（右）2017年提名鮑爾為聯準會主席，如今卻對其啟動刑事調查。（美聯社）
川普（右）2017年提名鮑爾為聯準會主席，如今卻對其啟動刑事調查。（美聯社）

川普政府刑事調查聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)，在政、商、金融乃至投資界均惹來強烈抗議及反彈，就連共和黨人也愈來愈感到不安及擔心動搖央行的獨立性，甚至有可能危及川普施政。

葛林斯潘(Alan Greenspan)、伯南基(Ben Bernanke)、葉倫(Janet Yellen)等前任聯準會主席紛紛出面，為鮑爾及聯準會不受政治影響制定貨幣政策的能力辯護，指稱有關調查是「利用檢方攻擊，企圖破壞這種獨立性」。

政治網媒POLITICO、NBC新聞等也分別報導，參議院內至少有四名共和黨人，其中三人是負責監督聯準會的參院「銀行委員會」委員︰麥考米克(David McCormick)、克萊默(Kevin Cramer) 及提里斯(Thom Tillis)，都直接質疑川普政府的舉動，尤其是前兩人本來就是川普的盟友。

麥考米克發聲明「堅信聯準會的獨立性」；克萊默也希望調查能夠盡快結束，鮑爾的任期也能盡快結束，必須重建公眾對聯準會的信心。

此外，阿拉斯加州共和黨國會參議員，被視為溫和派的穆考斯基 (Lisa Murkowski) 在X平台發文，直指「川普政府的調查只不過是一種脅迫手段」，目的是報復鮑爾遲遲不理會川普的降息要求，這是迄今共和黨內最嚴厲的譴責之一。

她說調查茲事體大，「我們絕不能視而不見，如果聯準會失去獨立性，我們市場的穩定及整體經濟都將遭受損失」。

眾議院金融服務委員會主席、阿肯色共和黨眾議員希爾（French Hill）在12日的聲明中對這項調查表示反對，稱其「製造了不必要的干擾」，並且「可能削弱現任及未來政府作出明智貨幣政策決策的能力」。

他表示：「我自從在老布希政府時期與鮑爾主席共同在財政部工作以來便認識他。那時和現在，我都知道鮑爾是高度誠信並投入公共服務的人。」

POLITICO更引述共和黨人的消息透露，白宮和川普的圈子內部，對於司法部應否繼續調查鮑爾存在「激烈的內部分歧」。

消息人士還表示，調查鮑爾或會進一步與參議院的共和黨溫和派造成分裂，由於川普在期中選舉仍需爭取選票和支持的情況下，處境及未來施政將更加複雜。

鮑爾 川普 共和黨

「調查鮑爾會造成一團亂」 貝森特憂慮成真了

川普為何司法追殺鮑爾？ 逼裸退還要殺雞儆猴

川普點名微軟「別讓美國人幫AI電力埋單」預告宣布新措施
美對中關稅恐加25% 川普賞伊朗貿易連坐關稅 6國中招
川普：若最高法院判關稅政策違法「美國將完蛋」
鮑爾遭調查引發央行獨立性疑慮 三大指數全倒

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
