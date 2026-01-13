川普為何司法追殺鮑爾？ 逼裸退還要殺雞儆猴

我的頻道

編譯葉亭均／綜合報導
Fed主席鮑爾持續面臨來自川普的壓力。(美聯社)
聯準會（Fed）主席鮑爾因總部翻修工程一案遭美國檢察官啟動刑事調查，美國財經媒體分析，此事最終並不是真的關於美國總統川普把鮑爾視為眼中釘、或不滿沒有降息，而是攸關川普打算控制央行，也是給下一任Fed主席一記事先的警告。此外，這也可能是逼鮑爾在5月「裸退」的一種手段。

美媒分析，最新的刑事調查，同時是川普對鮑爾繼任者所傳遞的訊息。目前被視為Fed下任主席黑馬人選的白宮經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）或聯準會前理事華許（Kevin Warsh）都聲稱會維持央行獨立性，但如果他們設定的利率政策違背川普的意願，預料將遭到與鮑爾相同的對待。這對他們來說，是逼迫他們「乖乖聽話」的一種強大威懾力。

這等同也向所有聯準會官員傳達訊息：「敢違抗川普？就等於邀請當局翻查你的背景與公開言論，找藉口將你拔除。」在這種情況下，還有誰願意任職？恐怕只剩下那些願意貫徹川普意志的人。

依法律與慣例，聯準會必須獨立於總統與國會運作，以免政壇偏好低利率卻引發通膨。歷任總統也曾向聯準會施壓，但通常是私下進行，並在公開場合宣稱尊重其獨立性。

然而，川普堅稱自己應該對利率有發言權。除了公開抨擊鮑爾，他還想辦法解職Fed理事庫克（Lisa Cook），理由是她「涉嫌在房貸申請中有誤導性陳述」，目標很明確，以忠誠人士取代Fed成員，藉此掌控由七名理事組成的理事會。

對於鮑爾的最新司法攻擊，在設計與意圖上看來如出一轍。聯準會歷史學者史賓德爾周日表示：「川普不只是想要更低的利率，他要的是對理事會的控制權。」他指出，財長貝森特與川普「想把手伸進這個機構」，以推動更大幅度的改革，例如聯準會監管銀行的方式，或如何運用資產負債表介入市場。

路透也報導多名分析人士的看法。F/M投資公司執行長莫里斯和Cresset Capital的投資長艾柏林認為，這可能是川普要促使鮑爾5月卸任主席職位時，一併辭掉理事職位「裸退」的策略，以便把鮑爾「完全踢出局」。鮑爾的理事任期要到2028年1月才屆滿。

莫里斯認為，最新發展是川普刻意進行的一場政治表演，向其他聯準會理事，以及未來可能接任主席的人傳達訊息：「你的工作就是照我說的做」。

艾柏林說，投資人將會對未來聯準會的獨立性感到憂心，「任何削弱聯準會獨立性的事情，對美國公債都不是好消息」。

Corpay公司首席市場策略師沙莫塔表示，「透過對個別官員施加激進的法律威脅來影響央行，政府可能推高通膨預期、侵蝕美元的避險地位，並引發長期公債殖利率急升，進而提高整個美國經濟的借貸成本。到處潑汽油再玩火柴，通常不會有好結果。」

川普 鮑爾 聯準會

熱門新聞

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

2026-01-10 23:50
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22

