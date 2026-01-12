我的頻道

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

涉聯準會大樓翻修案 司法部突對鮑爾刑事調查

編譯中心╱綜合報導
現任聯準會主席鮑爾遭到聯邦司法部調查。圖為川普總統去年7月24日視察正在修繕中的聯準會大樓，同時批評對修繕工程的不滿。(路透)
現任聯準會主席鮑爾遭到聯邦司法部調查。圖為川普總統去年7月24日視察正在修繕中的聯準會大樓，同時批評對修繕工程的不滿。(路透)

紐約時報11日晚報導，知情官員透露，聯邦華府檢察官辦公室已對聯準會主席鮑爾展開刑事調查，調查內容涉及聯準會華盛頓總部大樓的翻新工程，及鮑爾是否就該項目的規模向國會撒謊。

聯準會11日晚證實遭到調查一事，主席鮑爾嚴辭駁斥調查。

川普與鮑爾之間長久矛盾加劇

報導指，這些官員表示，調查包括分析鮑爾的公開聲明和審查支出記錄，已於去年11月獲得華府聯邦檢察官皮羅(Jeanine Pirro)的批准。皮羅是川普總統的長期盟友，去年被任命為該華府聯邦檢察官。

這項調查加劇川普與鮑爾之間長久以來的矛盾。川普一直抨擊鮑爾拒絕大幅削減利率的要求。儘管鮑爾是川普在2017年第一任時提名的，但川普仍威脅要解僱他，並揚言要就耗資25億元的翻新工程對他提起訴訟，理由是鮑爾「無能」。

鮑爾質疑動機 暗川普施壓降息

紐時報導，聯準會11日晚罕見地發布一段視訊講話，鮑爾在講話中稱此次調查「史無前例」，並質疑此舉動機。

但他同時重申，自己作為主席履行職責時「不畏懼政治，不徇私情」。 他警告說，這項調查預示著一場圍繞聯準會獨立性的更廣泛鬥爭即將展開。鮑爾的任期州今年5月15日到期。

他說：「面臨刑事指控的威脅，是因為聯準會設定利率時，始終基於我們對公眾利益的最佳評估，而不是屈從於總統的意願。這關乎聯準會能否繼續根據證據和經濟狀況來設定利率，還是貨幣政策將受到政治壓力或恐嚇的左右。」

華爾街日報報導，聯準會主席鮑威爾在視頻聲明中表示，聯準會9日收到司法部發出的大陪審團傳票，要對鮑威爾的證詞提起刑事訴訟。

白宮尚未對此置評。 華爾街日報報導，知情人士透露，這項調查由檢察官皮羅負責，調查始於去年11月，正在審查鮑爾在國會的證詞以及聯準會的支出記錄。

