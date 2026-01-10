鋪路期中選舉 川普令「二房」救援房貸族

我的頻道

編譯葉亭均／綜合報導
川普總統指示房利美與房地美買進2000億美元抵押貸款。圖為房利美總部。(美聯社)
川普總統指示房利美與房地美買進2000億美元抵押貸款。圖為房利美總部。(美聯社)

川普總統8日指示「二房」，即兩大房貸融資機構房利美(Fannie Mae)與房地美(Freddie Mac)買進2000億美元抵押貸款債券，並形容此舉是在11月期中選舉前，為降低住房成本所做的最新努力。

川普在社群媒體宣布這項消息時說，「這將會使房貸利率下降、月付額下降，並讓購屋成本變得更容易負擔」。

他補充說，他在第一任期內決定不出售房地美與房利美，使這兩家公司得以積累「2000億美元現金」，而他正是因此而做出這項宣布。

川普說：「這是我恢復住房負擔能力的許多措施之一，之前，負擔能力已完全被拜登政府摧毀。」

消息出爐後，抵押擔保證券(MBS)相對美國公債走強，而包括Rocket Cos、LoanDepot在內的房貸相關類股也紛紛上漲。

房地美與房利美是美國政府資助的企業，在2008年金融海嘯期間由美國政府紓困。根據最新數據，「二房」已在增加抵押貸款債券持有量。在截至去年10月的五個月內，其保留投資組合增加逾25%。

策略分析師指出，這種做法是協助降低房貸利率相對直接的方式，因為對MBS的需求增加意味著「風險溢價」收斂，進而影響到基準房貸利率。

非營利組織「美國國家住房會議」執行長德沃金表示：「如果川普政府允許房地美與房利美擴大其保留投資組合，毫無疑問會對房貸利率帶來下行壓力，降幅可能至少達到1碼，甚至更多。」

房地美同日表示，截至1月8日當周，30年期固定房貸利率平均為6.16%，接近2024年10月以來最低水準。

聯邦住房金融局(FHFA)局長普爾特說，這項購債計畫是川普7日宣布的「連環招」之一，另一項計畫是禁止機構投資者購買獨棟住宅。普爾特接受CNBC採訪時說，川普將在未來一到兩個月決定推動「二房」首次公開發行股票(IPO)。

TD Cowen董事總經理塞伯格則說，從川普想用「二房」來幫助民眾的購屋負擔能力來看，他不急於推動這兩公司IPO。

