我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

5民主黨州100億社福經費遭凍結 衝擊數十萬低收家庭

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
第一夫人梅蘭妮亞去年底訪維吉尼亞州的陸戰隊基地，與逾百軍人子女參加慈善活動。衛生部將凍結民主黨五州100億元社福經費，重創低收家庭。(歐新社)
第一夫人梅蘭妮亞去年底訪維吉尼亞州的陸戰隊基地，與逾百軍人子女參加慈善活動。衛生部將凍結民主黨五州100億元社福經費，重創低收家庭。(歐新社)

聯邦衛生及公共服務部(HHS)聲稱五個民主黨州存在普遍的詐欺行為，即起凍結100億元兒童保育補貼、社會服務和低收入家庭補助金，可能影響數十萬低收入家庭。

「紐約時報」6日引述兩名知情人士說法報導，明尼蘇達州、紐約州、加州、伊利諾州和科羅拉多州將暫時失去約70億元的貧困家庭臨時援助(Temporary Assistance for Needy Families，TANF)資金，該計畫撥付現金補助，支援親子家庭。

此外，這五個州還會損失近24億元的「兒童照護發展基金」(Child Care Development Fund，CCDF)，此計畫支持在職父母的育兒服務，另有約8億7000萬元的社會服務補助也遭凍結，主要用於協助弱勢兒童與家庭。

聯邦衛生部發言人尼克森(Andrew Nixon)表示，明尼蘇達州爆發大規模的托兒補助詐欺案後，聯邦政府凍結明州的1億8500萬元年度補助，接著又宣布凍結五個民主黨州的社福資金，但尚無證據表明另外四個州存在類似的福利詐欺情事。不過尼克森暗示，明尼蘇達州的詐欺案件導致這次資金凍結。

尼克森在聲明中說：「由民主黨主導的州與州長，在其任內縱容大量詐欺行為發生，難辭其咎。在川普政府之下，我們正在確保聯邦納稅人的資金被用於正當合法的用途。」

紐約州民主黨籍參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)表示，這次資金凍結「與詐欺毫無關係」，並形容這些削減是「懲罰需要援助的貧困兒童的政治報復行為。我要求川普總統立即解除這項資金凍結，並停止對我們兒童的公然攻擊。」

川普此前已預告將凍結對部分州的資金，並於4日誓言要削減對明尼蘇達州、加州與伊利諾州的福利經費。他提到明尼蘇達州的詐欺醜聞，該案中有數十人，多數為索馬利移民，被控從一項原本用於在新冠疫情期間確保兒童獲得食物的政府計畫中，竊取了數億元。

明尼蘇達州 民主黨 低收入

上一則

川普攔胡委內瑞拉輸中石油 專家：政治意義勝經濟價值

下一則

最新民調：關心生活高成本 比出兵委國重要

延伸閱讀

聯邦法官批准ICE可分享無證移民醫保個人資訊

聯邦法官批准ICE可分享無證移民醫保個人資訊
衛生部凍結民主黨5州100億元社福經費 重創低收家庭

衛生部凍結民主黨5州100億元社福經費 重創低收家庭
明州托兒中心涉詐欺 川普批伊州更嚴重

明州托兒中心涉詐欺 川普批伊州更嚴重
國會暴亂5周年 民主黨促續追究真相 當年國會警察仍憤怒

國會暴亂5周年 民主黨促續追究真相 當年國會警察仍憤怒

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火