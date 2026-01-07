5民主黨州100億社福經費遭凍結 衝擊數十萬低收家庭

第一夫人梅蘭妮亞去年底訪維吉尼亞州的陸戰隊基地，與逾百軍人子女參加慈善活動。衛生部將凍結民主黨五州100億元社福經費，重創低收家庭。(歐新社)

聯邦衛生及公共服務部(HHS)聲稱五個民主黨 州存在普遍的詐欺行為，即起凍結100億元兒童保育補貼、社會服務和低收入 家庭補助金，可能影響數十萬低收入家庭。

「紐約時報」6日引述兩名知情人士說法報導，明尼蘇達州 、紐約州、加州、伊利諾州和科羅拉多州將暫時失去約70億元的貧困家庭臨時援助(Temporary Assistance for Needy Families，TANF)資金，該計畫撥付現金補助，支援親子家庭。

此外，這五個州還會損失近24億元的「兒童照護發展基金」(Child Care Development Fund，CCDF)，此計畫支持在職父母的育兒服務，另有約8億7000萬元的社會服務補助也遭凍結，主要用於協助弱勢兒童與家庭。

聯邦衛生部發言人尼克森(Andrew Nixon)表示，明尼蘇達州爆發大規模的托兒補助詐欺案後，聯邦政府凍結明州的1億8500萬元年度補助，接著又宣布凍結五個民主黨州的社福資金，但尚無證據表明另外四個州存在類似的福利詐欺情事。不過尼克森暗示，明尼蘇達州的詐欺案件導致這次資金凍結。

尼克森在聲明中說：「由民主黨主導的州與州長，在其任內縱容大量詐欺行為發生，難辭其咎。在川普政府之下，我們正在確保聯邦納稅人的資金被用於正當合法的用途。」

紐約州民主黨籍參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)表示，這次資金凍結「與詐欺毫無關係」，並形容這些削減是「懲罰需要援助的貧困兒童的政治報復行為。我要求川普總統立即解除這項資金凍結，並停止對我們兒童的公然攻擊。」

川普此前已預告將凍結對部分州的資金，並於4日誓言要削減對明尼蘇達州、加州與伊利諾州的福利經費。他提到明尼蘇達州的詐欺醜聞，該案中有數十人，多數為索馬利移民，被控從一項原本用於在新冠疫情期間確保兒童獲得食物的政府計畫中，竊取了數億元。