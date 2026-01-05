我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

美突襲委內瑞拉後 中媒點名下一波「這3國」最危險

期中選舉變數？川普打擊委國 民主黨控背棄改善生承諾

編譯廖振堯／綜合報導
美國大規模打擊委內瑞拉，民主黨人指責川普總統背棄競選時專注於改善國內民生的承諾。(美聯社)
美國大規模打擊委內瑞拉，民主黨人指責川普總統背棄競選時專注於改善國內民生的承諾。(美聯社)

美國3日大規模打擊委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛及其妻子，並計畫在過渡期內接管委國。民主黨人以及部分共和黨人立即開始指責川普總統背棄了他競選時專注於改善國內民生的承諾；而許多共和黨人則堅稱川普沒變，而且進一步強化了他的「美國優先」理念。但民眾能否接受川普政府干預外國政權更迭，為今年期中選舉增添一個新的不可預測因素，尤其是期中選舉通常以國內議題為主。

華盛頓郵報報導，川普視此為「美國主導西半球」的新時代開端，吹捧這項行動有利於美國利益，不僅能打擊毒品交易，更為美國石油公司創造機遇，還向全球展現美國實力。但此說法遭到左右兩派質疑，批評人士警告稱不應將美國拖入外國政權更迭和代價高昂的戰爭。近期民調顯示川普面臨巨大政治風險，其支持者內部出現分歧，哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)11月民調顯示70%民眾反對對委軍事行動，絕大多數人認為委國不構成重大國安威脅。

外交政策未必總是國內選舉中的核心，但往往會影響選民如何看待施政能力與重心，如前總統拜登在阿富汗倉促且失誤的撤軍，削弱了他「重建政府公信力與效能」的論述。

許多民主黨人認為，此次軍事行動違背了川普競選時「結束四處爆發的戰爭」的承諾。加州民主黨眾議員康納(Ro Khanna)受訪時表示：「美國人想要的是一位會關心他們的總統…而我認為這件事顯示總統更關心委國、阿根廷發生了什麼，而不是賓州或俄亥俄州發生的事。」

受11月新州和維吉尼亞州選舉勝利鼓舞，民主黨人正將期中選舉的重點放在生活成本議題上。民主黨策士貝茨(Andrew Bates)表示川普面臨的最大問題是成本持續上漲，而他曾承諾會降低。「每當人們看到他製造其它問題，而不是埋頭努力彌補該承諾時，就會更加轉而反對他。」

不過共和黨民調專家艾瑞斯(Whit Ayres)卻認為，川普在民調中的優勢之一是被選民認為強勢而非優柔寡斷或軟弱，「從這個層面上來講委內瑞拉行動正符合他的優勢。」

川普 民主黨 民調

上一則

圈內核心曝光？范斯缺席川普戰情室引揣測 這些人也不見蹤影

下一則

馬杜洛將在紐約出庭 能否主張元首豁免？看看巴拿馬強人判例

延伸閱讀

下個委內瑞拉是這國？川普嗆「被噁心的人掌控」不排除祭軍事行動

下個委內瑞拉是這國？川普嗆「被噁心的人掌控」不排除祭軍事行動
川普藍圖 美中俄三分天下？入侵委國警告「後院」只能親美

川普藍圖 美中俄三分天下？入侵委國警告「後院」只能親美
英美媒齊聲質疑川普委國盤算 大國侵犯主權惡例恐助長俄中野心

英美媒齊聲質疑川普委國盤算 大國侵犯主權惡例恐助長俄中野心
川普覬覦格陵蘭 丹麥警惕美軍事野心 直斥：你沒有權利

川普覬覦格陵蘭 丹麥警惕美軍事野心 直斥：你沒有權利

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班