期中選舉變數？川普打擊委國 民主黨控背棄改善生承諾

美國大規模打擊委內瑞拉，民主黨人指責川普總統背棄競選時專注於改善國內民生的承諾。(美聯社)

美國3日大規模打擊委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛及其妻子，並計畫在過渡期內接管委國。民主黨 人以及部分共和黨人立即開始指責川普 總統背棄了他競選時專注於改善國內民生的承諾；而許多共和黨人則堅稱川普沒變，而且進一步強化了他的「美國優先」理念。但民眾能否接受川普政府干預外國政權更迭，為今年期中選舉增添一個新的不可預測因素，尤其是期中選舉通常以國內議題為主。

華盛頓郵報報導，川普視此為「美國主導西半球」的新時代開端，吹捧這項行動有利於美國利益，不僅能打擊毒品交易，更為美國石油公司創造機遇，還向全球展現美國實力。但此說法遭到左右兩派質疑，批評人士警告稱不應將美國拖入外國政權更迭和代價高昂的戰爭。近期民調 顯示川普面臨巨大政治風險，其支持者內部出現分歧，哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)11月民調顯示70%民眾反對對委軍事行動，絕大多數人認為委國不構成重大國安威脅。

外交政策未必總是國內選舉中的核心，但往往會影響選民如何看待施政能力與重心，如前總統拜登在阿富汗倉促且失誤的撤軍，削弱了他「重建政府公信力與效能」的論述。

許多民主黨人認為，此次軍事行動違背了川普競選時「結束四處爆發的戰爭」的承諾。加州民主黨眾議員康納(Ro Khanna)受訪時表示：「美國人想要的是一位會關心他們的總統…而我認為這件事顯示總統更關心委國、阿根廷發生了什麼，而不是賓州或俄亥俄州發生的事。」

受11月新州和維吉尼亞州選舉勝利鼓舞，民主黨人正將期中選舉的重點放在生活成本議題上。民主黨策士貝茨(Andrew Bates)表示川普面臨的最大問題是成本持續上漲，而他曾承諾會降低。「每當人們看到他製造其它問題，而不是埋頭努力彌補該承諾時，就會更加轉而反對他。」

不過共和黨民調專家艾瑞斯(Whit Ayres)卻認為，川普在民調中的優勢之一是被選民認為強勢而非優柔寡斷或軟弱，「從這個層面上來講委內瑞拉行動正符合他的優勢。」