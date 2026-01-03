我的頻道

買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

巡迴上訴法院：加州公開攜槍禁令「違憲」

中央社／舊金山2日電
由共和黨籍總統川普任命的巡迴法官范戴克2025年3月20日就加州禁止使用容量超過 10 發子彈的彈匣的禁令發表了異議。（路透）
聯邦第九巡迴上訴法院（9th U.S. Circuit Court of Appeals）2日裁決，加州在大部分地區禁止公開攜槍的禁令，違反美國憲法第二修正案。

路透報導，位於舊金山的第九巡迴上訴法院合議庭，2日以2比1的投票結果支持一名擁槍者訴求，裁決加州禁止在人口超過20萬的郡公開攜槍，違反美國憲法第二修正案賦予公民持有與攜帶武器的權利。

加州約95%的人居住在人口超過20萬的郡，它擁有全美最嚴格的槍枝管制法律。

共和黨籍總統川普任命的巡迴法官范戴克（Lawrence VanDyke）表示，根據美國最高法院2022年具歷史意義的槍枝管制判決，這個民主黨領導的州所施行的禁令無法成立。

最高法院這項名為「紐約州步槍和手槍協會訴布魯恩案」（New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen）的判決，係以6比3由保守派超級多數作成。它確立槍枝管制法律新基準，律定現代管制措施須與「美國歷史上的槍枝管制傳統保持一致」。

范戴克2日發表的意見得到另一名川普任命法官的支持。范戴克表示，這起最新案件「無疑涉及公開攜槍此 一歷史悠久的做法，歷史甚至早於1791年通過的權利法案（Bill of Rights）」。

范戴克指出，美國逾30個州基本上允許公開攜槍。他還提到，加州在2012年之前，就允許公民公開攜帶手槍用於自衛，無需承擔任何處罰。

范戴克說：「歷史紀錄清楚表明，公開攜槍是美國歷史與傳統的一部分。」

2019年，擁有槍枝的貝爾德（Mark Baird）提訴，挑戰加州禁止在大多數地區公開攜槍的法律，下級法院在2023年予以駁回。2日巡迴上訴法院的判決，部分推翻先前下級法院的決定。

巡迴上訴法院基本上支持貝爾德的訴求，但也拒絕他對於另一項相關法律的挑戰，也就是在加州人口少於20萬的郡公開攜槍，仍是需要當局發放許可。

由共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）任命的巡迴上訴法院資深法官史密斯（N. Randy Smith）對此案持不同意見，他認為他的同僚「在這起案件只對了一半」，因為加州所有槍枝管制都符合最高法院判決。

民主黨籍的加州檢察長邦塔（Rob Bonta）為管制禁令辯護。邦塔的發言人在聲明中表示，他的辦公室正在考慮各種法律途徑。「我們致力捍衛加州各種合於常理的槍枝法律」。

2022年最高法院的判決，引發美國各地挑戰現代槍枝管制措施的訴訟，加州也不例外。2024年9月，第九巡迴上訴法院的合議庭維持加州原有法律，也就是禁止持有隱蔽攜槍許可的人，在酒吧、公園、動物園、體育場和博物館等幾類「敏感場所」攜槍。

