藝術界強烈反彈甘迺迪中心改名 跨年夜演出再取消

甘迺迪表演藝術中心(Kennedy Center)在加掛總統川普 之名成為「川普甘迺迪中心 」(Trump Kennedy Center)後，引爆藝術界強烈反彈，多名音樂家與舞團接連宣布取消演出，指控場館遭政治化，破壞其原本象徵的文化與包容價值。該中心主席則反控取消演出是政治決定。

美聯社報導，成軍近20年的爵士超級組合The Cookers在官網宣布退出原定的跨年音樂會。該團體在聲明中並未提到甘迺迪中心改名或川普政府，但是薩克斯風手哈波(Billy Harper)在社群媒體直言，絕不考慮在一個代表「公開種族主義」並蓄意摧毀非裔美國音樂文化的名字下演出。另外，紐約舞團「道格·瓦隆與舞者」(Doug Varone and Dancers)也取消4月的演出，並表示無法再要求觀眾踏進這座「曾經偉大的機構」。上周，音樂家查克·雷德(Chuck Redd)也取消平安夜表演。

此波退演潮發生在川普撤換董事會並自任為主席之後。稍早，「漢米爾頓」(Hamilton)製作團隊與藝人伊莎蕾(Issa Rae)率先取消活動，音樂家班弗茲(Ben Folds)與聲樂家芮妮·弗萊明(Renee Fleming)則辭去顧問職。數據顯示，受冠名風波影響，該中心門票銷量下滑，12月23日播出的「甘迺迪中心榮譽獎」(Kennedy Center Honors)收視率也比2024年大幅衰退約35%，與川普先前預測「收視將大幅成長」的說法形成強烈對比。

對此，川普盟友、現任主席格瑞尼爾(Richard Grenell)在社群平台X批評，退演反映了表演者不願為政見不同者演出的狹隘，並針對雷德退演，揚言索賠100萬元，痛斥其為「政治噱頭」。ABC新聞報導，格瑞尼爾說，「你(雷德)慘淡的售票成績與缺乏捐助者支持，再加上臨時取消演出已對我們造成重大損失。這是正式通知，我們將就這場政治噱頭，向你求償100萬元。」

中心公關副總裁達拉維(Roma Daravi)29日則發表聲明表示，藝術應超越政治，任何因政見分歧而退演的藝術家並非勇敢，而是「自私且不寬容」，未能履行服務全體大眾的職責。

瑞德是爵士鼓手與顫音琴演奏家，曾於2004年至2008年擔任史密森尼爵士咖啡館(Smithsonian Jazz Café)駐館藝術家，並在史密森尼爵士名家管弦樂團(Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra)演出長達15年。