共和黨輸不得… 川普談期中選舉 勝選關鍵在物價

編譯俞仲慈／綜合報導
川普總統接受訪問時坦言，2026年期中選舉的勝選關鍵是「物價」。(歐新社)
川普總統接受訪問時坦言，2026年期中選舉的勝選關鍵是「物價」。(歐新社)

2026年期中選舉結果攸關國會參眾兩院主導權，共和黨有輸不得的壓力，川普總統受訪時坦言，勝選關鍵就是「物價」；加上明年元月可能再度出現政府停擺危機，因此呼籲共和黨人盡速廢除阻撓議事的「費力把事拖」(Filibuster)規則，以便為白宮施政鋪路。

川普26日晚間接受網路媒體POLITICO獨家專訪指出，2026年期中選舉勝負關鍵就是物價，「我認為與我們國家的成功有關，與物價有關，因為你知道他們給我們帶來高物價，我們正在降低物價，能源價格大幅下滑，汽油價格大幅下降。」

川普深信共和黨經濟政策受到選民肯定，也不忘強調白宮在處理前總統拜登留下的爛攤子。然而，民調顯示，國人生活依然艱困，根據上個月Public First進行的民調顯示，近半數受訪者坦承已經難以負擔食品、雜貨、水電瓦斯、醫療保健、住房以及交通等生活必要開銷。

正因為選民對經濟的危機感高漲，讓民主黨得以在地方選舉大獲全勝，因此川普承認2026年大選焦點就在物價，正凸顯現任政府的擔憂。川普原本還堅稱物價上漲是民主黨的騙局，甚至點名拜登領導的民主黨政府是導致物價上漲的元凶，而他正在努力降低物價，「你知道汽油價格下跌，石油和天然氣價格下跌，電力價格自然也會下跌。」

而且勞工部最新消費者物價指數報告，11月通膨率降至2.7%，是今年7月以來最小增幅，還有本月24日公布GDP第三季經濟成長率為4.3%，顯示通膨降溫，經濟成長也超出預期，川普志得意滿地說：「民主黨人氣得跳腳，他們簡直要瘋掉了。」

另外有鑑於政府可能在明年元月底停擺，川普26日以冗長辯論程序阻礙施政並損害共和黨為由，呼籲廢除，「如果廢除『費力把事拖』規則，就不會出現政府停擺。」並強調，「如果廢除阻撓議事規則，我們就能推行完善的醫療健保，我們可以做任何我們想要做的事。」

儘管川普主張廢除阻撓議事規則能為共和黨施政鋪平道路，不過參院多數黨領袖熊恩(John Thune)等部分共和黨人仍視阻撓議事規則為制度保障，堅持捍衛，雙方立場分歧。

川普 共和黨 民主黨

