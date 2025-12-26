期中選舉開打 民主黨退伍女軍人組「地獄貓」拚翻轉眾院

在亞利桑納州第6選區競選國會議員的退休陸戰隊員孟多薩。(路透)

距離美國2026年期中選舉 還有11個月，但戰局早已開打。四位具軍事背景的民主黨 女性率先結盟組成「地獄貓」，主打以軍人與母親的雙重身分特質，使命必達又不失親和力，全力挑戰共和黨 ，把握翻轉眾議院多數的關鍵機會。

路透22日報導，前陸軍特種作戰軍官康利（Cait Conley）以一連串手機影片開啟國會競選活動。在影片中，她一邊在車庫裡舉重，一邊談論物價、醫療保健和其他政策議題。

她將這系列影片命名為「重訓與真心話」，象徵她希望憑藉自己前作戰軍官的雙重身分，贏得期中選舉，並將她所在的紐約州激烈國會選區從共和黨手中奪回，轉變為民主黨的地盤。

康利是「地獄貓」（Hellcats）的一員，路透指出，「地獄貓」是為了向第一次世界大戰中的第一批女陸戰隊員致敬，成員包括退役陸戰隊及前海軍直升機飛行員等。她們打從一開始就以團隊的身分競選，靈感來自2018年成功翻轉共和黨席次、由五名具國安背景的民主黨女性組成的「硬派小組」（badass caucus）。

不過，「硬派小組」就職後才給自己取團名，「地獄貓」今年春天在群組聊幾個月後，拍板採用這個稱號。

民主黨需要翻轉三個共和黨席次才能奪下眾院多數，進而有能力阻撓總統川普的立法議程並調查政府。而「地獄貓」面臨的挑戰不小。根據報導，40歲的康利必須在6月紐約郊區選區競爭激烈的初選中勝出，才能挑戰在2022年擊敗民主黨、現任共和黨議員的勞樂（Mike Lawler）。

在亞利桑納州第6選區競選國會議員的退休陸戰隊員孟多薩（Joanna Mendoza），則在募款總額方面落後共和黨國會議員西斯科馬尼（Juan Ciscomani）。

另一位「地獄貓」成員蘇利文（Maura Sullivan）2017年搬到新罕布什爾州 ，隔年在競爭激烈的初選中落敗，她必須克服上次選舉時一直揮之不去的「空降候選人」標籤。

共和黨全國委員會區域傳播主任博馬爾（Delanie Bomar）透過聲明表示，「地獄貓」無一能夠擊敗「久經考驗、為選區帶來實際成果的候選人」。

在競選的最初幾周，這些女將都傳遞著類似的訊息：她們的軍事訓練和奉獻精神使她們具備獨特的優勢，能打破華府僵局。

49歲的孟多薩對路透說，「退伍軍人以任務為導向。不問左右兩邊的人持何種政治立場。會努力解決問題，尋求妥協，最終完成任務」。

根據報導，競選策略師表示，這些候選人的背景可以幫助她們跨越黨派分歧，消除有時困擾女性候選人的性別刻板印象，既呈現堅韌特質，又不失親和力。

此外，四位候選人中有三位育有子女，這有助於拉近候選人與選民的距離，並在競選過程中有效傳遞生活成本的議題。

例如，在新澤西州第7國會選區參選的前海軍直升機飛行員班奈特（Rebecca Bennett）的競選網站上，有張她在晉升儀式上站在直升機前的照片。照片中的她抱著自己的小女兒。

38歲的班奈特透過網站說道，「我曾在地球上一些最具挑戰性的環境中執行任務，深夜在大海中出勤，容不得任何閃失，但我每次都圓滿完成任務」。

「而且，我也是一位母親，我理解我們選區面臨的挑戰，因為我的家人也面臨同樣的處境。」

共和黨本身近年來也有支持擁有軍事和國家情報背景的女性候選人的先例，包括佛州眾議員、空軍退伍軍人魯納（Anna Paulina Luna），以及愛阿華州參議員、退役陸軍預備役中校恩斯特（Joni Ernst）。

長期以來，共和黨候選人在退伍軍人選民中一直占有優勢。「皮尤研究中心」（Pew Research Center）2024年的調查顯示，63%的退伍軍人選民認同或傾向共和黨，而35%是民主黨或傾向民主黨。

然而，在這場期中選舉中，「地獄貓」評估他們可以利用戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）對軍隊女性的政策來贏得退伍軍人的支持。赫格塞斯解散為女性軍人福祉和待遇提供建議的委員會，也取消提升女性在國安領域角色的計畫。

整體戰力方面，羅格斯大學（Rutgers University）美國婦女與政治中心主任華爾希（Debbie Walsh）對路透說，「如果你曾執行過作戰任務，或曾在阿富汗或伊拉克服役，就很難有人會質疑你不夠強大、不夠堅韌，無法勝任國會議員或州長這樣的職位」。