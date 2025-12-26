甘迺迪、布希、裴洛西…大批政治世家新生代 投入2026選舉

小布希總統的堂弟喬納森布希(右一)參選緬因州長。(美聯社)

數十名國會議員即將結束國會生涯，與此同時，大批政治世家新生代正投入2026年選舉；包括裴洛西 家族、甘迺迪家族、金恩家族、布希家族等知名世家新一代成員，都在積極參選，試圖延續家族政治傳承。

全國廣播公司(NBC)報導，本屆競選周期有許多與前任或現任政治人物有親屬關係的候選人，格外引人注目。

以競爭激烈的緬因州 州長選舉為例，就有三位候選人是政治世家子弟：民主黨 人安格斯．金恩三世(Angus King III)，他是獨立參議員金恩(Angus King)的兒子；民主黨人漢娜．品瑞(Hannah Pingree)，她是緬因州民主黨聯邦眾議員切莉．品瑞(Chellie Pingree)的女兒；以及共和黨人喬納森．布希(Jonathan Bush)，他是老布希總統的侄子、小布希總統的堂弟。

緬因州前聯邦參議員品瑞的女兒漢娜品瑞，投身參選緬因州長。(美聯社)

長輩喜憂參半

在新罕布夏州，即將退休的民主黨參議員夏亨(Jeanne Shaheen)的女兒史蒂芬妮．夏亨(Stefany Shaheen)，已宣布競選聯邦眾議員席位。前民主黨眾議院議長南希．裴洛西(Nancy Pelosi)的女兒克莉斯汀．裴洛西(Christine Pelosi)，正在競選加州州參議員席位。

前眾院議長裴洛西的女兒克莉斯汀·裴洛西(中)競選加州州參議員。(美聯社)

切莉．品瑞表示，她女兒是前緬因州眾議會議長，看著她踏入政壇，既「欣慰又擔憂」；但她也說，下一代公職人員追隨父母腳步「很自然」。品瑞否認自己鼓勵女兒參選，她說：「她有自己的政治經驗，這是她和家人共同做出的決定。」

金恩三世向NBC表示，他從父親那裡學到很多，例如跨越黨派界線的重要性，以及從政能對人們生活產生「巨大正面影響」，會有非常值得的回饋感受。

後輩仍需拚搏

金恩三世把自己的情況，比作冰球名人堂運動員葛瑞茲基(Wayne Gretzky)的兒子決定打高中冰球；「你仍需滑冰，仍需射門，仍需拚搏。球衣背後的名字並不能給你任何真正的優勢。」

NBC報導，候選人出身顯赫政治世家能帶來極高知名度，有助建立選民信任並募款；但家族關係也可能為候選人帶來獨特挑戰；尤其當今政治環境氛圍急於推翻既有體制，與政治人物扯上關係可能適得其反，甚至招來裙帶關係的指責。