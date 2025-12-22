淫魔檔案公布／挨轟刪掉16照 司法部重上網川普照片

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
艾普斯坦檔案延燒不斷，司法部副部長布蘭奇出面解釋，遭刪的照片是為了保護受害者。（美聯社）
司法部19、20日在「Epstein Library」網站上公布兩批艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案，卻因為未全數公布、大量刪減、新資訊不足而受外界批評，其中首批公布的檔案更有至少16份文件隔天就從網站刪除。司法部副部長布蘭奇(Todd Blanche)辯稱這是為了保護被害人個資，與川普總統無關，且未來會公開所有川普相關資料；兩黨眾議員則考慮以藐視國會罪起訴司法部長邦迪(Pam Bondi)。

綜合媒體報導，網站移除的照片包括一張川普被一群身穿泳裝女子簇擁的照片，以及川普夫婦與艾普斯坦及其前女友的合影。司法部21日晚間再把一張有川普在內的照片重新上網。

司法部最初在網站上告知大眾，如果發布的檔案「包含非公開的個資訊息或其他敏感內容，包括性相關內容等不應發布的資訊，應聯繫司法部，官員將盡快採取措施修正」。目前尚不清楚司法部是否因收到投訴而移除照片，不過一名律師奧爾德(Gloria Allred)20日下午在CNN節目中表示她的確接到一些客戶聯繫，稱他們的個資不應該被發布。

布蘭奇21日在NBC節目中重申會公布所有涉及川普的文件，並指出川普從當選以來就一直說「他沒有什麼可隱瞞的」。布蘭奇也說川普曾表示就算他出現在艾普斯坦檔案中，那也不是因為他與那些駭人聽聞的罪行有任何關聯，「如果提到川普總統，如果我們有川普總統或其他任何人的照片，它們當然會被公布，除了我們已經查明身分的受害人。」

布蘭奇亦說移除照片與總統無關，是應受害者權益團體的要求，「我們掌握的資訊並不完美，因此這些團體要求後我們就先撤下照片並調查…照片會重新上架，現在問題是需不需要塗黑遮蔽照片。」

肯塔基州共和黨聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)、加州民主黨聯邦眾議員卡納(Ro Khanna)21日表示，他們致力於追究司法部官員的責任，因為他們未能在19日的最後期限前公布所有檔案，正與其他議員討論以藐視國會罪起訴邦迪。馬西在CBS節目中被問及國會如何才能迫使司法部公布剩餘檔案，他回答：「我認為幫這些受害者伸張正義最快、最有效的方法，就是以藐視國會罪起訴邦迪。」卡納則說議員們「只需要眾議院就足以認定其藐視法庭」，補充他們正在建立兩黨聯盟，若邦迪不公布就對她處以罰款。

