我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

川普擬施壓保險業 砍健保保費

編譯王曉伯／綜合報導　
川普政府不延長歐記健保補貼，而是邀健保公司執行長赴白宮，共商降低保費之道。(路透)
川普政府不延長歐記健保補貼，而是邀健保公司執行長赴白宮，共商降低保費之道。(路透)

川普總統19日表示，他打算在未來幾天內召集主要保險公司，施壓他們降低健保保費，因為歐記健保(可負擔健保法，ACA)的補貼今年底到期，消費者之後的保費勢必因此大增。

川普總統是在白宮橢圓形辦公室宣布藥品降價的場合做出此一宣布。他表示：「我會召集健保公司，他們賺得太多了，他們必須少賺一些，而且要少賺很多才行。」他強調：「我要看看他們是否能夠降價。我坦白說，這是一個立場明確的表態。」他說他是臨時想到這個主意。

他表示：「我的想法，也是我現在準備要做的是，這是一個替代方案，就是數以億元計，甚至數以兆元計付給這些公司的保費，我們可以直接給人們。」他說：「不過我們也可以有另一種方法，就是要健保業者大砍保費，而依然維持在體制之內。」

川普總統表示，會面的地點可能是佛羅里達，他未來兩周都將在此停留，或者是明年第一周在白宮會面。

醫療聯合集團(UnitedHealth Group)、信諾集團(Cigna Group)以及惠安納(Humana Inc.)等大型健康保險業者的股價19日都應聲下跌。

由於川普政府削減聯邦醫療補助計畫近1兆元，健保業者今年以來一直在奮力遊說國會與政府。與此同時，他們也在尋求延歐記健保的補貼期限。

民主黨今年來一直在努力促成歐記健保補貼的期限，但是遭到共和黨的強力阻擋，此一衝突是今年秋天政府停擺長達6周的導火線。眾院共和黨議長強生(Mike Johnson)本周更是表態反對延長歐記健保補貼期限。歐記健保的補貼幫助大約2200萬人的健保支出負擔減輕。　

川普總統則是敦促共和黨支持將金錢直接送到消費者手中，而不是對健保業者提供減稅優惠。他並且指責民主黨是圖利健保業者。

川普總統19日也宣布與九家美國和歐洲大藥廠達成協議，促使在美國出售的藥品降價。

歐記健保 川普 保費

上一則

淫魔檔案裡一堆他 柯林頓稱自己變代罪羔羊

下一則

日媒分析：美對台軍售策略轉變 聚焦阻止中國登陸

延伸閱讀

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇
斯特凡尼克退選翌日 川普表態支持布萊克曼競逐紐約州長

斯特凡尼克退選翌日 川普表態支持布萊克曼競逐紐約州長
以色列擬再度對伊朗動武 傳內唐亞胡準備遊說川普加入

以色列擬再度對伊朗動武 傳內唐亞胡準備遊說川普加入
川普對台軍售策略轉變 日經：聚焦阻止解放軍登陸

川普對台軍售策略轉變 日經：聚焦阻止解放軍登陸

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡