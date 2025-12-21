川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普政府不延長歐記健保補貼，而是邀健保公司執行長赴白宮，共商降低保費之道。(路透)

川普 總統19日表示，他打算在未來幾天內召集主要保險公司，施壓他們降低健保保費 ，因為歐記健保 (可負擔健保法，ACA)的補貼今年底到期，消費者之後的保費勢必因此大增。

川普總統是在白宮橢圓形辦公室宣布藥品降價的場合做出此一宣布。他表示：「我會召集健保公司，他們賺得太多了，他們必須少賺一些，而且要少賺很多才行。」他強調：「我要看看他們是否能夠降價。我坦白說，這是一個立場明確的表態。」他說他是臨時想到這個主意。

他表示：「我的想法，也是我現在準備要做的是，這是一個替代方案，就是數以億元計，甚至數以兆元計付給這些公司的保費，我們可以直接給人們。」他說：「不過我們也可以有另一種方法，就是要健保業者大砍保費，而依然維持在體制之內。」

川普總統表示，會面的地點可能是佛羅里達，他未來兩周都將在此停留，或者是明年第一周在白宮會面。

醫療聯合集團(UnitedHealth Group)、信諾集團(Cigna Group)以及惠安納(Humana Inc.)等大型健康保險業者的股價19日都應聲下跌。

由於川普政府削減聯邦醫療補助計畫近1兆元，健保業者今年以來一直在奮力遊說國會與政府。與此同時，他們也在尋求延歐記健保的補貼期限。

民主黨今年來一直在努力促成歐記健保補貼的期限，但是遭到共和黨的強力阻擋，此一衝突是今年秋天政府停擺長達6周的導火線。眾院共和黨議長強生(Mike Johnson)本周更是表態反對延長歐記健保補貼期限。歐記健保的補貼幫助大約2200萬人的健保支出負擔減輕。

川普總統則是敦促共和黨支持將金錢直接送到消費者手中，而不是對健保業者提供減稅優惠。他並且指責民主黨是圖利健保業者。

川普總統19日也宣布與九家美國和歐洲大藥廠達成協議，促使在美國出售的藥品降價。