川普前進北卡造勢 堅稱物價降了 選民不買帳

川普總統19日在北卡州造勢，推動他的經濟政策，要使民眾生活可以負擔。(路透)

總統川普 19日在北卡州小鎮羅基芒特(Rocky Mount)造勢，向數百名支持者發表講話，他把重點放在經濟議題上，聲稱應對物價問題取得成效，然而不少選民並不買帳，認為生活捉襟見肘。

綜合華爾街日報、華盛頓郵報等報導，這次是繼賓州之後，川普本月第二次造訪關鍵搖擺州，目的是宣傳其經濟政策，以緩解選民對其經濟施政能力的擔憂，為明年至關重要的期中選舉 造勢。

川普在講話中列舉近期的消費者物價指數數據，回顧自己通過徵收關稅爭增加數十億元的財政收入、取得更好的貿易協議，聲稱經濟正處於上升趨勢。

然而當前的經濟數據喜憂參半，並未完全支川普的樂觀敘事，包括19日密西根大學公布的數據顯示，12月消費者信心指數增幅低於預期，國民對物價的承受壓力仍未緩解；11月非農就業人數增長乏力，失業率攀升至4.6%，創下4 年來新高；11月核心通膨率同比上漲2.6%。

川普在2024年大選期間曾承諾解決消費者的生活成本問題，但持續高企的物價已成為共和黨的一大軟肋，隨著期中選舉臨近，經濟議題已成為民主黨攻擊焦點。但川普在講話裡一再強調，民眾目前面臨的任何經濟困境，都應歸咎於前朝拜登 總統，反而在他本人的領導下情況正在好轉。

他說，「我接手的是個爛攤子，我已經降低了物價，而且還在進一步下降」，「在過去的11個月裡，我們為華盛頓帶來的積極變化比歷來任何一屆政府都要多」。

然而羅基芒特居民顯然並不買帳，現場一些支持者揮舞著寫有「降低物價」、「提高薪資」等標語牌。

他們所反映的困境，與大多數美國人感受到的經濟壓力如出一轍，食品、住房和水電煤氣等公用事業價格高企是他們最關心的問題。民調顯示，持續高企的物價令國民對經濟狀況感到不滿，絕大多數人認為經濟表現不佳。

在川普到來之前，一些居民說感到經濟壓力巨大，普遍感到不安，這種不安的情緒跨越了政治派別。有居民認為兩黨都無法改善生活，另外也有人仍在觀川普能否兌現大選時改善經濟的承諾。