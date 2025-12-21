民主黨關鍵字「可負擔性」 要修理共和黨

即將邁入2026年之際，朝野兩黨開始為期中選舉暖身，而選戰關鍵字就是「可負擔性」(affordability)，民主黨 人計畫延續11月的勝選熱度，掌握擊敗總統川普 與共和黨人的致勝秘訣。

根據紐約時報報導， 今年年初川普重返白宮首日，新澤西州民主黨聯邦眾議員薛瑞爾(Mikie Sherrill)率先拋出「可負擔性」一詞，指控川普下達的行政命令並非解決民生危機的萬靈丹。

結果不單薛瑞爾靠著這句口號當選新州州長，民主黨人利用「可負擔性」一詞煽動選民對生活成本的危機感，在今年11月選舉大獲全勝，也讓「可負擔性」成為選戰的熱門關鍵字，民主黨策士卡維爾(James Carville)坦承：「有一天，我甚至沒聽過這個詞，第二天就聽到上百次，這一切發生得太快。」

「負擔能力」一詞之所以引起共鳴，反映選民對個人財務感覺，而非經濟學、社會學等學術術語，自由派智庫「美國進步中心」(Center for American Progress)負責人坦登(Neera Tanden)指出：「民眾的想法就是手上的錢沒少，但所有東西都漲價，感覺快要被壓垮，已經負擔不起過去那種生活方式。」

2023年夏天，拜登 政府宣布以「拜登經濟學」(Bidenomics)拉抬支持度，積極宣揚經濟政績，可惜選民不埋單，被迫宣布退選，連遞補參選的賀錦麗也未能掌握民意，在競選最後階段調整策略，將重點放在攻擊川普個人，最終政權拱手讓人。

結果川普政府4月宣布大幅提高關稅，國人開始將物價上漲責任從前政府轉移至新政府，坦登直言：「川普給了所有人一個理由指責他，認為物價高漲全是他的錯，簡直是根本性錯誤。」

由於多項民調顯示，選民將民生經濟列為首要議題，民主黨人記取教訓，成功掌握競選策略，迫使共和黨人開始急起直追，民主黨民調分析師庫佛勒(Angela Kuefler)強調：「這個名詞本身沒有什麼特別之處，只是反映大家正在經歷的實際危機。」