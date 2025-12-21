我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

民主黨關鍵字「可負擔性」 要修理共和黨

編譯俞仲慈／綜合報導

即將邁入2026年之際，朝野兩黨開始為期中選舉暖身，而選戰關鍵字就是「可負擔性」(affordability)，民主黨人計畫延續11月的勝選熱度，掌握擊敗總統川普與共和黨人的致勝秘訣。

根據紐約時報報導， 今年年初川普重返白宮首日，新澤西州民主黨聯邦眾議員薛瑞爾(Mikie Sherrill)率先拋出「可負擔性」一詞，指控川普下達的行政命令並非解決民生危機的萬靈丹。

結果不單薛瑞爾靠著這句口號當選新州州長，民主黨人利用「可負擔性」一詞煽動選民對生活成本的危機感，在今年11月選舉大獲全勝，也讓「可負擔性」成為選戰的熱門關鍵字，民主黨策士卡維爾(James Carville)坦承：「有一天，我甚至沒聽過這個詞，第二天就聽到上百次，這一切發生得太快。」

「負擔能力」一詞之所以引起共鳴，反映選民對個人財務感覺，而非經濟學、社會學等學術術語，自由派智庫「美國進步中心」(Center for American Progress)負責人坦登(Neera Tanden)指出：「民眾的想法就是手上的錢沒少，但所有東西都漲價，感覺快要被壓垮，已經負擔不起過去那種生活方式。」

2023年夏天，拜登政府宣布以「拜登經濟學」(Bidenomics)拉抬支持度，積極宣揚經濟政績，可惜選民不埋單，被迫宣布退選，連遞補參選的賀錦麗也未能掌握民意，在競選最後階段調整策略，將重點放在攻擊川普個人，最終政權拱手讓人。

結果川普政府4月宣布大幅提高關稅，國人開始將物價上漲責任從前政府轉移至新政府，坦登直言：「川普給了所有人一個理由指責他，認為物價高漲全是他的錯，簡直是根本性錯誤。」

由於多項民調顯示，選民將民生經濟列為首要議題，民主黨人記取教訓，成功掌握競選策略，迫使共和黨人開始急起直追，民主黨民調分析師庫佛勒(Angela Kuefler)強調：「這個名詞本身沒有什麼特別之處，只是反映大家正在經歷的實際危機。」

民主黨 川普 拜登

上一則

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

下一則

川普前進北卡造勢 堅稱物價降了 選民不買帳

延伸閱讀

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇
斯特凡尼克退選翌日 川普表態支持布萊克曼競逐紐約州長

斯特凡尼克退選翌日 川普表態支持布萊克曼競逐紐約州長
以色列擬再度對伊朗動武 傳內唐亞胡準備遊說川普加入

以色列擬再度對伊朗動武 傳內唐亞胡準備遊說川普加入
川普對台軍售策略轉變 日經：聚焦阻止解放軍登陸

川普對台軍售策略轉變 日經：聚焦阻止解放軍登陸

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡