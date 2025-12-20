川普簽令：今年12月24日、12月26日為聯邦假日

川普為聯邦員工增加兩天聖誕假日，圖為第一夫人梅蘭妮亞主持白宮的國家聖誕樹點燈。(美聯社)

總統川普 19日簽署行政命令，宣布2025年12月24日平安夜和12月26日兩天為聯邦假日，讓今年聖誕假期連成五天長假。

聖誕節 12月25日本身就是聯邦法定假日，這項命令將使聯邦機構從下周三12月24日到周五12月26日得以停止作業，員工無需上班；不過川普指出，各機構負責人「可以決定其機構的哪些辦公室和設施，或其中的某些部分，必須在12月24日或26日維持運作，以及哪些員工必須上班。」

川普第一任期內也曾在2019年和2020年將平安夜定為聯邦假日，那兩年的12月24日分別為星期二和星期四；前總統歐巴馬(Barack Obama)也曾因為2014年的聖誕節隔天剛好是星期五，於是將該年12月26日定為聯邦假日。

除了聖誕假期外，川普還在5月時宣布，將11月11日和5月8日分別訂為紀念第一次世界大戰和第二次世界大戰歐戰勝利的全國性假日。

有鑒於11月11日原本就是退伍軍人節(Veterans Day)，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)當時特地出面澄清，放假歸放假，政府不會因此而更改節日名稱；川普隨後發布了一份額外公告，紀念盟軍在第一次世界大戰中的勝利。

加上最新這兩天額外假期，2025年的聯邦假日共有13天，包括：元旦、1月20日金恩博士紀念日(Martin Luther King Jr. Day)和川普就職典禮、總統日(Presidents Day)、國殤紀念日(Memorial Day)、6月19日六月節(Juneteenth)、7月4日國慶日(Independence Day，又稱獨立日)、5月1日勞工節(Labor Day)、哥倫布日(Columbus Day)、退伍軍人節(Veterans Day)、感恩節(Thanksgiving Day)、平安夜、聖誕節與12月26日。

如果要設立永久聯邦法定假日，那須經國會通過相關立法，並由總統簽署後才會生效；最近一次新增的永久聯邦法定假日，是在2021年拜登 總統任期內的六月節(Juneteenth)。