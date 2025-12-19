川普政府打擊DEI 鼓勵白人男性提起職場歧視申訴

平等就業機會委員會（EEOC）代理主席魯卡斯。(美聯社)

川普 政府正鼓勵白人男性提出職場歧視 申訴，這是川普政府旨在廢除「多元、平等與共融」（Diversity, Equity and Inclusion, DEI）倡議的最新舉措。

平等就業機會委員會（EEOC）代理主席魯卡斯（Andrea Lucas）本周在社群平台X上寫道：「你是一名因種族或性別而在工作中遭受歧視的白人男性嗎？你或許有權根據聯邦民權法要求金錢賠償。」

她寫道：「平等就業機會委員會致力於識別、打擊並消除所有種族與性別歧視，包括針對白人男性員工與求職者的歧視。」

平等就業機會委員會是根據1964年「民權法案」（Civil Rights Act）設立的聯邦機構，旨在解決職場中的性別與種族主義問題。這項法案的更廣泛目標是打擊對非裔 美國人的種族隔離。

然而，自川普今年1月重返白宮以來，他一直尋求廢除聯邦政府各部門的DEI計畫，並威脅實施這類政策的公司，稱這些政策傷害了美國的白人多數。

法新社報導，平等就業機會委員會現在網站上強調「與DEI相關的歧視」，川普也已撤銷過往政府的平權措施（affirmative action）政策。

許多為支持曾受歧視的少數族裔而設立的DEI計畫，現在被美國保守派貼上「覺醒」（woke）的標籤，從而遭到否定。

在魯卡斯的領導下，平等就業機會委員會也開始處理所謂對美國工人的歧視問題。

媒體報導指出，平等就業機會委員會已停止調查針對跨性別人士的職場歧視，而跨性別族群一直是川普政府鎖定的目標。

根據麻薩諸塞大學安模斯特分校（University of Massachusetts Amherst）的一項研究，向平等就業機會委員會提出申訴的非裔美國員工比例，是白人員工的195倍。

而根據皮尤研究中心（Pew Research Center）數據，去年女性的平均收入僅為男性的85%。