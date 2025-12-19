川普「金卡」下屆政府承認嗎？ 中國富豪興趣缺缺

我的頻道

編譯周辰陽／綜合報導
土耳其安卡拉一支手機螢幕上，顯示著川普金卡。示意圖。(路透)
土耳其安卡拉一支手機螢幕上，顯示著川普金卡。示意圖。(路透)

川普政府近日宣布推出「金卡」的申請網站，開放願意支付至少100萬美元的人士申請移民簽證，但中國的富豪似乎興趣缺缺。移民仲介指出，由於可享福利有限，加上存在安全疑慮，最初的熱度已迅速消退。

南華早報報導，擁有數十年服務中國富裕客戶經驗的北京移民服務公司「和中移民」(WellTrend)總經理景霽透露，指川普今年稍早首次提出所謂的「金卡」計畫時，曾有七個高資產家庭主動上門諮詢，但隨著申請細節正式公布，客戶最初的熱情很快降溫，目前都不打算在短期內提出申請。

景霽指出，在仔細評估法律風險與可能出現的簽證積壓問題後，其中兩個家庭已放棄「金卡」，轉而申請其他由國會立法支持的投資移民簽證，其餘家庭則多半選擇持續觀望。

多名移民仲介表示，即便移民美國的需求持續存在，且川普「金卡」門檻已從500萬美元降至100萬美元，該計畫在中國富裕族群中的吸引力仍然有限，包括安全疑慮與政策不確定性，像是官方簽證網站提及申請人須接受美國國土安全部(DHS)的審查。

景霽表示：「客戶擔心，這項新計畫是否可能引發類似『對等關稅』問題的立法爭議，最終恐需交由最高法院裁決，進而大幅拖延綠卡的審核進程。」

廣州卓越出國諮詢服務公司共同創辦人劉集成表示，客戶與同業幾乎沒有人計畫申請，並直言：「若沒有明確的兩至三個月內取得永久居留身分的途徑，也缺乏國會背書，即便是富豪也很難被說服。」

他補充指出：「金卡可能淪為政治談判的籌碼，這是多數中國富豪不願承擔的風險，美國下一屆政府是否承認其永久居民身分也仍存在不確定性。」

業內人士透露，隨著美方2月宣布的計畫初步承諾逐漸與目前的實際情況產生落差，申請者的興趣已明顯降溫。景霽也提到，川普政府試圖透過行政命令、而非國會立法，創設新的移民途徑，引發外界對總統權力界線的質疑。他說：「等到申請人的優先日期排到時，政府可能已經更迭，而簽證是否仍獲承認並沒有任何保證。」

審查程序本身也增加了另一層顧慮。投資美國製造業工廠的投資人劉肯特(Kent Liu，譯音)指出：「沒有哪個中國富豪希望家族事務接受美國國土安全部(DHS)的審查，那種感覺一點也不愉快，甚至令人不安，傳統的EB-1更專業、更有尊嚴。」

景霽與劉肯特都同意，「金卡」具備市場潛力，但法律風險使得歷史悠久的EB-5計畫，即透過投資本地企業並創造就業機會，為外國人提供取得永久居留身分的途徑，仍被視為較安全的選擇。

