我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅賺很多 川普發「戰士紅利」逾百萬軍人可獲1776美元

下屆美國政府承認川普金卡嗎？中國富豪卻步

關稅賺很多 川普發「戰士紅利」逾百萬軍人可獲1776美元

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透） 路透通訊社
美國總統川普。（路透） 路透通訊社

美國總統川普17日向全國發表談話，他宣布超過145萬名美國軍人將獲得「戰士紅利」（warrior dividend），每人將獲得1776美元；川普說，美國因為關稅賺得很多錢，指沒有人比美國軍人更有資格領取這樣的紅利，他恭喜大家。

川普17日晚間向美國全國發表談話，川普稱他從拜登政府手上接下爛攤子，不但有最糟糕的通貨膨脹，且邊境對外開放，遭到來自監獄、精神病院等地方的非法移民入侵，其中有毒販、幫派分子，甚至有殺人犯；川普表示，這就是拜登政府允許發生的事情，永遠不能讓這樣的事情再發生。

川普也說，美國曾經達成最糟糕的貿易協議，成為各國的笑柄，但他們現在再也笑不出來了；川普表示，過去11個月來，川普政府帶給華府比過去歷屆政府更多的正向改變。

川普誇耀自己的政績，指他不需要國會的幫忙就關閉美國的邊境，並把罪犯驅逐出境；川普表示，他過去10個月來幫忙談和8場戰爭，也讓美國人質從加薩獲得釋放；川普表示，政府不但讓經濟從衰退邊緣回頭、讓物價快速降低，一般工廠勞工在川普政府執政之下，薪資也大幅成長，所有政府創造的工作機會也都出現在私人部門當中。

川普指出，川普政府通過又大有美法案，其中包含許多減稅措施，估計很多美國家庭一年可以節省1萬1000美元至20000美元之間，明年春季更預料是最大的退稅季節。

川普也宣布超過145萬名美國軍人可以在耶誕節之前獲得「戰士紅利」；川普表示，為紀念美國在1776年建國，每名軍人可以獲得1776美元，而支票已經在路上。

川普 拜登 邊境

上一則

Nvidia售H200助解放軍如虎添翼？彭博專欄：華府可與台灣合作防堵漏洞

延伸閱讀

川普演講18分鐘 緊湊風格與以往長篇大論迥異

川普演講18分鐘 緊湊風格與以往長篇大論迥異
敘利亞殉職3美方人員覆旗靈柩返國 川普迎靈

敘利亞殉職3美方人員覆旗靈柩返國 川普迎靈
「川普當著全世界侵犯他國主權」 委內瑞拉海軍護航油船告狀安理會

「川普當著全世界侵犯他國主權」 委內瑞拉海軍護航油船告狀安理會
響應川普帳戶 億萬富豪迪里歐捐7500萬

響應川普帳戶 億萬富豪迪里歐捐7500萬

熱門新聞

名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
2003年，美國巡洋艦「聖喬治角號」發射一枚戰斧巡弋飛彈。(路透)

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

2025-12-14 04:00
美國政府於16日宣布擴大旅遊限制範圍，新增5個國家列入全面禁止入境名單，並對另外15個國家實施部分限制，受限國家以非洲地區為主。圖為國際旅客抵達華盛頓杜勒斯國際機場。(路透)

川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制

2025-12-16 18:51

超人氣

更多 >
4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏