關稅賺很多 川普發「戰士紅利」逾百萬軍人可獲1776美元

美國總統川普。（路透） 路透通訊社

美國總統川普 17日向全國發表談話，他宣布超過145萬名美國軍人將獲得「戰士紅利」（warrior dividend），每人將獲得1776美元；川普說，美國因為關稅賺得很多錢，指沒有人比美國軍人更有資格領取這樣的紅利，他恭喜大家。

川普17日晚間向美國全國發表談話，川普稱他從拜登 政府手上接下爛攤子，不但有最糟糕的通貨膨脹，且邊境 對外開放，遭到來自監獄、精神病院等地方的非法移民入侵，其中有毒販、幫派分子，甚至有殺人犯；川普表示，這就是拜登政府允許發生的事情，永遠不能讓這樣的事情再發生。

川普也說，美國曾經達成最糟糕的貿易協議，成為各國的笑柄，但他們現在再也笑不出來了；川普表示，過去11個月來，川普政府帶給華府比過去歷屆政府更多的正向改變。

川普誇耀自己的政績，指他不需要國會的幫忙就關閉美國的邊境，並把罪犯驅逐出境；川普表示，他過去10個月來幫忙談和8場戰爭，也讓美國人質從加薩獲得釋放；川普表示，政府不但讓經濟從衰退邊緣回頭、讓物價快速降低，一般工廠勞工在川普政府執政之下，薪資也大幅成長，所有政府創造的工作機會也都出現在私人部門當中。

川普指出，川普政府通過又大有美法案，其中包含許多減稅措施，估計很多美國家庭一年可以節省1萬1000美元至20000美元之間，明年春季更預料是最大的退稅季節。

川普也宣布超過145萬名美國軍人可以在耶誕節之前獲得「戰士紅利」；川普表示，為紀念美國在1776年建國，每名軍人可以獲得1776美元，而支票已經在路上。