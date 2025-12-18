電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

川普 總統17日晚間9時在白宮 發表黃金時段電視演說，回顧政府就任一年來的施政成就，重點聚焦經濟問題，力圖扭轉他近期支持率下滑的局面，並消除部分支持者認為他未兌現競選承諾的看法。

川普在演講伊始強調，11個月以前，「我們接手一個爛攤子，而我現在正在收拾」；民主黨執政以來，我們第一次聽到「負擔能力」的問題，之後美國還遭到敵人入侵，許多人因此受害。

他重申禁止跨性別者參加女性運動，強調本屆政府做出的改變比以往任一屆政府還多；過去四年許多非法移民、罪犯與政治說客等無數無證客進入美國，「但我就任首日便採取行動」。

「我們只需新總統」調侃拜登

川普調侃前總統拜登責怪國會，重申加強立法，但「其實我們只需要一位新總統」。

川普說，他接掌美國後，馬上逆轉情況，「從最差變成最好」，遣返罪犯、恢復城市治安，並引用統計數據指稱透過海路走私的毒品數量驟降94%。

接著，川普比較拜登與他任內的各項物價漲跌與薪資差距，強調薪資成長速度遠超過通膨率，重要的是新增就業人數比歷任政府更多，且100%都在私企部門。

經濟政策已創18兆投資

川普強調，目前的各項政策已經創造18兆元的投資，這代表未來的就業機會、薪資與經濟成長、新工廠建設並將大幅提升國家安全。

川普提到日常必需品的價格下跌，例如汽車、飯店、機票和油價，聲稱全國大部分地區的汽油價格現在低於每加侖 2.50 元，並且在許多州「曾達到每加侖 1.99元」，又說感恩節火雞的價格下跌了33%，他將藥品價格降低了 400%、500% 或甚至 600%。

川普還表示，家庭能源支出已下降了3000元，並承諾「在接下來的12個月內」，美國將新建 1600 座發電廠。

稱關稅 助企業回流美國

川普將許多經濟成就歸功於關稅，稱關稅正幫助企業「以前所未有的數量」回流美國，並補充說：「他們正在建造我們前所未見的工廠和廠房。」川普表示，軍人將在聖誕節前獲得一筆「戰士紅利」。 他承諾說：「我們將給每位士兵1776元，支票已經在寄送途中。」並暗示錢來自關稅。

川普重申今年夏季通過的減稅法案，強調明年4月大多數國民將獲得減稅優惠，並提及「又大又美法」(One Big Beautiful Bill Act)惠及全民的政策。

在聯準會(Fed)人事方面，川普強調他很快就會宣布下一屆聯準會主席人選，並稱此人將「大幅降低利率」。

川普重申政策要務，包括美國優先、讓美國再次偉大(MAGA)，聚焦邊境安全、抑制通膨，強調美國迎來前所未有的繁榮經濟並獲得再次尊重，並於明年慶祝美國建國250周年，最後祝全民聖誕節快樂。

「華盛頓郵報」報導，在川普的顧問試圖引導他以能引起面臨經濟困境的工薪與中產階級共鳴的方式談論經濟之際，川普仍將經濟不景氣的問題歸咎於「民主黨的騙局」，並將股市飆漲當作他改善美國經濟的一大例證。

兩位白宮資深官員透露，考量民眾對經濟強烈不滿，川普明年起幾乎每周都會舉行一次造勢集會，這是他2024年11月勝選以來很少做的事。

此外，川普未來會增加視察國內各地的頻率，藉此鞏固他與忠實支持者的關係。

部分支持者表示，川普已經忘記他們當初投票給他的理由，許多MAGA支持者覺得，川普原本是要提振美國工薪階層，履行「大規模驅逐無證客」的承諾，卻在就任後聚焦國際事務、與企業談判並監督白宮建設。