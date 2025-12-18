我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

眾院強行通過不含延長補貼健保法案 此案參院過關無望

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
眾院17日晚眾議長強生(中)強力主導下，通過共和黨版的健保補助法案，但不包括民主黨堅持所要的歐記健保補助費用延長三年的條款。(美聯社)
眾院17日晚眾議長強生(中)強力主導下，通過共和黨版的健保補助法案，但不包括民主黨堅持所要的歐記健保補助費用延長三年的條款。(美聯社)

眼看「歐記健保」補貼年底就要到期，健保費明年就要大漲，國會民主黨很著急，希望能延長健保補貼。但目前看來，年底前沒有希望國會能通過健保補助的經費法案。兩黨互相較勁。但眾院共和黨人先下手，17日晚以216票對211票通過一項不包括延長補助條款在內的健保方案，不過此案在參院過關無望。強生17日強調，「現在是非常時期」，「我還沒有失去眾院控制權。」

在17日稍早，四名中間派共和黨眾議員倒戈加入連署民主黨提出的請願書，呼籲就延長「歐記健保」補貼三年法案進行全體投票表決。由於請願書簽署人數已達218人，超過通過門檻，根據眾院規則，就必須提交眾院全體表決。該案最快也可能在明年1月進行表決。

此外，眾院通過延長補貼也不可能，參院也不大可能通過。因此確定歐記健保補貼會在年底到期。

儘管連署請願書是為了繞過眾院共和黨議長強生(Mike Johnson)，對於始終拒絕表決延長補貼案的強生，有四名共和黨議員跨黨，這對強生在黨內領導力造成一定打擊，

四位倒戈的中間派共和黨人分別是：賓州國會眾議員費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)、布雷斯納罕(Rob Bresnahan)和瑪肯西(Ryan Mackenzie)，以及紐約州國會眾議員勞樂(Mike Lawler)。他們連署的請願書由眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)提議連署，目的是迫使眾院就延長歐記健保補貼三年法案進行全體表決。這四位倒戈的共和黨眾議員，都是面臨選區內選民壓力，他們都想2026期中選舉時連任。

倒戈的費茨派垂克聲明表示，「不幸的是，正是眾院領導層自己造成這樣的結果。」

美聯社報導，強生曾討論過是否表決一項暫時延長補貼期限並調整健保受益人收入上限的法案，藉此安撫中間派，但共和黨領導層最終還是站在黨內更保守的一邊，反對任何延長補貼方案。

眾院共和黨人17日晚通過的一項長達100多頁的健保方案，其中不包含補助條款；該案重點在於擴大小型企業及自雇人士承保範圍。費茨派垂克和勞樂試圖在該法案中加入一項臨時延長補貼條款，但遭到拒絕。

參院共和黨上周否決了健保補貼延長三年的法案，雖然有四名共和黨參議員支持民主黨的提案。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)指出，眾院民主黨法案獲得第218個連署簽名，顯示民眾對延長補貼的需求是無可否認，但「傷害已經造成了，因為共和黨導致無法阻止許多美國人自明年1月1日起支付更高的保費。」

歐記健保補助經費即將在12月底到期後終止。民主黨要補助再延長三年，共和黨強力反對...
歐記健保補助經費即將在12月底到期後終止。民主黨要補助再延長三年，共和黨強力反對。歐記健保若干保費即將上漲。圖為參院民主黨領袖舒默參議員上周在國會辯論稱，若不延長補助，3000多萬人就失去健保。(美聯社)

歐記健保 眾院 共和黨

上一則

民調：川普拚經濟 僅36%國人認同 施政滿意度下滑至39%

下一則

中國反告密蘇里州 新冠汙名索賠500億 前密州檢察長：不會道歉

延伸閱讀

美國會新雕像揭幕 紀念民權少女對抗種族隔離就學

美國會新雕像揭幕 紀念民權少女對抗種族隔離就學
紐約準第一副市長：新市府將提街道總體規畫路線圖

紐約準第一副市長：新市府將提街道總體規畫路線圖
保障單車、行人安全 紐約準第一副市長：免費公車須改道路配置

保障單車、行人安全 紐約準第一副市長：免費公車須改道路配置
歐記健保補貼倒數 眾院共和黨推替代方案 但內部分歧

歐記健保補貼倒數 眾院共和黨推替代方案 但內部分歧

熱門新聞

名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
2003年，美國巡洋艦「聖喬治角號」發射一枚戰斧巡弋飛彈。(路透)

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

2025-12-14 04:00
美國政府於16日宣布擴大旅遊限制範圍，新增5個國家列入全面禁止入境名單，並對另外15個國家實施部分限制，受限國家以非洲地區為主。圖為國際旅客抵達華盛頓杜勒斯國際機場。(路透)

川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制

2025-12-16 18:51

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」