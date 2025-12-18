眾院強行通過不含延長補貼健保法案 此案參院過關無望

眾院17日晚眾議長強生(中)強力主導下，通過共和黨版的健保補助法案，但不包括民主黨堅持所要的歐記健保補助費用延長三年的條款。(美聯社)

眼看「歐記健保 」補貼年底就要到期，健保費明年就要大漲，國會民主黨很著急，希望能延長健保補貼。但目前看來，年底前沒有希望國會能通過健保補助的經費法案。兩黨互相較勁。但眾院共和黨 人先下手，17日晚以216票對211票通過一項不包括延長補助條款在內的健保方案，不過此案在參院過關無望。強生17日強調，「現在是非常時期」，「我還沒有失去眾院控制權。」

在17日稍早，四名中間派共和黨眾議員倒戈加入連署民主黨提出的請願書，呼籲就延長「歐記健保」補貼三年法案進行全體投票表決。由於請願書簽署人數已達218人，超過通過門檻，根據眾院規則，就必須提交眾院全體表決。該案最快也可能在明年1月進行表決。

此外，眾院通過延長補貼也不可能，參院也不大可能通過。因此確定歐記健保補貼會在年底到期。

儘管連署請願書是為了繞過眾院共和黨議長強生(Mike Johnson)，對於始終拒絕表決延長補貼案的強生，有四名共和黨議員跨黨，這對強生在黨內領導力造成一定打擊，

四位倒戈的中間派共和黨人分別是：賓州國會眾議員費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)、布雷斯納罕(Rob Bresnahan)和瑪肯西(Ryan Mackenzie)，以及紐約州國會眾議員勞樂(Mike Lawler)。他們連署的請願書由眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)提議連署，目的是迫使眾院就延長歐記健保補貼三年法案進行全體表決。這四位倒戈的共和黨眾議員，都是面臨選區內選民壓力，他們都想2026期中選舉時連任。

倒戈的費茨派垂克聲明表示，「不幸的是，正是眾院領導層自己造成這樣的結果。」

美聯社報導，強生曾討論過是否表決一項暫時延長補貼期限並調整健保受益人收入上限的法案，藉此安撫中間派，但共和黨領導層最終還是站在黨內更保守的一邊，反對任何延長補貼方案。

眾院共和黨人17日晚通過的一項長達100多頁的健保方案，其中不包含補助條款；該案重點在於擴大小型企業及自雇人士承保範圍。費茨派垂克和勞樂試圖在該法案中加入一項臨時延長補貼條款，但遭到拒絕。

參院共和黨上周否決了健保補貼延長三年的法案，雖然有四名共和黨參議員支持民主黨的提案。