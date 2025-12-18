民調：川普拚經濟 僅36%國人認同 施政滿意度下滑至39%

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
川普總統17日晚在白宮對全國發表演講，主要強調政績，表示物價平穩，就業人數增加。(美聯社)

川普總統首任期間，經濟表現一直是其強項，2024年大選時他承諾降低物價，帶領美國走出疫情後的通膨陰霾。不過，根據NPR/PBS News/馬瑞斯特(Marist)最新民調顯示，在川普第二任期第一年即將結束之際，僅有36%的美國人認同其處理經濟的方式，創下川普在該民調六年來的新低。

根據最新NPR/PBS News/馬瑞斯特民調，唯一一次出現對總統經濟表現評價同樣低迷的情況是2022年2月時任總統拜登，如今，民主黨在「較值得信任、能處理好經濟」這項指標，反而小幅領先共和黨(37%比33%)，相較於2022年共和黨曾領先16個百分點，顯示民心趨勢已大幅改變。

川普處理經濟的表現，在多個關鍵選民族群更出現「負評高於正評」，其中包括部分政治基本盤族群，例如49%鄉村地區居民不滿意經濟表現，未具大學學歷的白人女性有48%不滿意，在經常左右選舉結果的郊區，不認同者更以60%對33%的比率壓倒支持者。

物價高漲仍是美國人最擔心的經濟問題，45%的受訪者視為首要，其次是住房(18%)、關稅(15%)與工作保障(10%)，約有三分之二的民眾擔心關稅會衝擊個人財務。隨著新的一年將至，近六成受訪者對2026年世界局勢感到悲觀。

整體而言，63%的受訪者認為美國正朝「錯誤方向」前進，顯示在通膨、物價與生活成本壓力下，民眾對經濟與國家前途的焦慮仍在上升。

路透/益普索(Reuters/Ipsos)公布最新民調也顯示，由於共和黨選民對經濟管理表現日益失望，川普總統的施政滿意度已下滑至39%，逼近其第二任期以來的最低紀錄。民調顯示，39%美國成年人認同川普的整體施政表現，較12月稍早的41%下滑並僅略高於11月中旬的38%，後者是川普今年以來的最低支持度。川普於今年1月重返白宮時，支持度一度達到47%，但隨後聲望持續走軟，特別是在經濟管理上。

路透民調顯示，僅33%美國成年人認同川普處理經濟事務的表現，創下他今年在此議題上的最低紀錄。

川普演講18分鐘 緊湊風格與以往長篇大論迥異

敘利亞殉職3美方人員覆旗靈柩返國 川普迎靈

「川普當著全世界侵犯他國主權」 委內瑞拉海軍護航油船告狀安理會

響應川普帳戶 億萬富豪迪里歐捐7500萬

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

