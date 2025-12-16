白宮幕僚長專訪重點1次看：川普酗酒性格、范斯陰謀論者、馬斯克用藥

川普總統（右）曾形容威爾斯（左）是「冰女士」，沒想到媒體報出威爾斯對眾人的評論，一時成為華府火熱話題。（美聯社）

《浮華世界》16日刊登白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）的人物專訪，她在一系列訪談中回顧美國總統川普 的第二任期近一年來的歷程，坦率談論政府內對總統具有影響力的關鍵人物，以及部分具爭議政策。威爾斯除了形容川普有「酗酒者性格」（alcoholic's personality），也暗示川普將把握住復仇的機會。以下為NBC新聞整理的訪談重點：

川普的「酗酒者性格」

威爾斯表示，儘管川普本人不喝酒，但他「有酗酒者性格」，並將川普與她自己的父親、曾受酒癮問題所困的電視體育播報員薩默羅（Pat Summerall）作比較。

現年68歲的威爾斯說：「某些比我懂得多上一百萬倍的臨床心理學家或許會反駁我接下來的說法，但高功能酒精成癮者，或一般的酒精成癮者喝酒時，他們的性格往往會被放大。」她接著說：「所以在面對性格強烈的人這方面，我多少算是個專家。」並補充表示，川普行事時的信念是「沒有任何事情是他做不到的。沒有，零，完全沒有。」

根據報導，威爾斯的辦公室內擺放著一台立式螢幕，即時播放川普在「真實社群」上的貼文，並稱她原先只計畫任職6個月。她說：「我不是幫凶，也不是潑婦。我會慎重考慮自己要不要參與其中。我想，時間會證明我是否真的發揮作用。」

儘管川普偶爾暗示自己可能競選第三任期，威爾斯仍自信地表示他不會。她說：「他知道自己不能再選了。」並補充指出，美國憲法第22條修正案的規定「相當明確」，而且川普也曾親口對她這麼說過。

威爾斯今年3月談及川普針對其認定的政敵採取行動時表示，她會告訴總統，不應該展開一連串報復行動。她當時說：「我們有一個非正式的共識，那就是清算舊帳會在前90天內結束。」她8月時又說：「我不認為川普總統正在進行所謂的報復之旅。他的一項治理原則是，『我不希望發生在我身上的事情再發生在別人身上。』因此，那些做了壞事的人需要離開政府。」

她表示：「在某些情況下，這可能看起來像報復。而且有時確實可能包含那樣的成分。誰會怪他？反正我不怪他。」

「把船炸到馬杜洛服軟」

川普在加勒比海與東太平洋發起軍事行動，轟炸委內瑞拉 出發的疑似運毒船隻，威爾斯則為他辯護。她說：「他想繼續把船炸了，直到委內瑞拉總統馬杜洛服軟為止。在這方面比我懂得多得多的人都說，他會成功。」

她說：「總統一再表示，他相信應對毒販施以嚴厲懲罰。這些並不是漁船，儘管有些人試圖如此指稱。」並補充表示，阻止這些船隻是在拯救生命。她說：「總統提到的是25000條生命。我不知道確切的數字，但在他看來，這些是被拯救的生命，而不是被殺害的人。」

威爾斯聲稱，川普目前不需要國會授權，就能在海上執行這些攻擊。她說：「還不需要。」並補充表示，政府「非常確定自己知道在炸的是誰」，相關判斷來自中央情報局（CIA）的情報，但也坦承，若美國在委內瑞拉本土採取行動，則需要國會批准。

范斯是「陰謀論者」

威爾斯表示，聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）與副局長邦吉諾（Dan Bongino）「很清楚」艾普斯坦檔案究竟有多重要，「因為他們本來就身處那個圈子裡，還有副總統，他當了十年的陰謀論者。」

威爾斯補充說，范斯最初是川普的批評者，但在競選參議員期間改變看法。被問及范斯立場轉變的原因時，她說：「他的轉向發生在競選參議員的時候，我認為這多少帶有一些政治考量。」

馬斯克 在政府中的角色

威爾斯也談到億萬富翁馬斯克，以及他所領導的「政府效率部」（DOGE）。她說：「伊隆的挑戰在於，很難跟上他的節奏。他公開承認自己使用K他命，白天睡在行政辦公大樓的睡袋中。他是個相當古怪的怪咖，我想，天才大概都是這樣。你知道，這並沒有什麼幫助，但他有自己的一套。」

被問及馬斯克轉發一則貼文，將公部門人員與希特勒、史達林及毛澤東統治時期造成數百萬人死亡相提並論時，威爾斯表示：「我想那應該是他在微量用藥的時候。」也強調自己並沒有關於馬斯克任何用藥行為的第一手資訊。

她也表示，當馬斯克拆解美國國際開發署（USAID）時，自己「起初感到震驚」。她說：「因為我認為，任何關心政府、也曾關注美國國際開發署的人，都會和我一樣，認為他們做了很多重要的工作。」

威爾斯表示：「當伊隆說『我們要這麼做』時，他其實已經全力投入了。這大概是因為他知道，這樣的做法會讓其他人感到難以接受。但他認為，最好的方式就是直接關掉這個部門、把所有人都解雇、把他們隔絕在外，然後再重新建立，這並不是我會採取的做法。」