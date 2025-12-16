我的頻道

洛杉磯這家日餐獲年度最佳餐廳 「難以言喻的魔力」

川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制

浮華世界專訪爆「川普酒鬼性格」白宮幕僚長稱發言遭扭曲

記者顏伶如／即時報導
白宮幕僚長威爾斯(右)與川普總統。（美聯社檔案照）
白宮幕僚長威爾斯(右)與川普總統。（美聯社檔案照）

「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌16日刊登白宮幕僚長蘇西‧威爾斯(Susie Wiles)人物特寫，在這篇由資深作家魏波爾(Chris Whipple)撰寫的報導中，威爾斯受訪時形容川普總統「有酒鬼的性格」(has an alcoholic's personality)，形容副總統范斯「十年來一直是陰謀論主義者」，並說司法部長邦迪(Pam Bondi)處理「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案事件「完全搞砸」(completely whiffed)。她說，川普不會用軍隊影響期中選舉，2028年也不會再度參選。

在這篇人物特寫裡，威爾斯對多名川普政府閣員提出批判，報導刊登後引起輿論注意。

被川普在勝選之夜介紹為「冰娘子」(ice maiden)的威爾斯16日發表聲明說，受訪發言遭到扭曲，某些關鍵背景訊息遭到刪除，「今天早晨發表的這篇文章，是針對我、歷史上最優秀總統、白宮工作人員和內閣成員等虛偽造謠的攻擊文章」。

威爾斯受訪時說，曾與川普達成「寬鬆協議」(loose agreement)，要求二度執政上台三個月後，就不要再繼續找政敵尋仇，但後來顯然徒勞無功。她說，川普沒有時時刻刻想要報復，「但如果有機會，他是不會放過的」。

威爾斯受訪時證實，川普以刑事犯罪起訴做為報復對手的手段，川普聲稱前總統柯林頓(Bill Clinton)造訪艾普斯坦私人小島的說詞並不是實話。

威爾斯總共接受魏波爾11次訪問，回答內容包括形容川普「有酒鬼的性格」、范斯「十年來一直是陰謀論主義者」。她表示，科技富豪馬斯克(Elon Musk)不但自爆使用K他命(ketamine)還是個「古怪傢伙」(an odd, odd duck)，行為總是偏離理性，讓她「驚駭不已」(aghast)。

她說，白宮預算管理局(Office of Management and Budget)局長伏特(Russell Vought)是個「絕對的右翼狂熱分子」(a right-wing absolute zealot)，邦迪處理艾普斯坦檔案事件「完全搞砸」。

威爾斯對於川普政策也提出批判，她說，曾經力勸川普不要赦免2021年1月6日國會暴動事件暴力行為最嚴重的被告，但川普照樣特赦。她表示，由於幕僚之間出現嚴重意見分歧，她曾經設法擋下幾項重大關稅政策，不過並未成功。

她表示，川普政府應該對於遣返流程進一步檢視，以免犯錯。

