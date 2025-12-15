經濟成效難變選票 川普開始對期中選舉沒信心

川普總統在治理經濟表現的民調下滑，最近把施政力量集中在經濟議題。圖為川普總統本月9日在關鍵州賓州向民眾推銷經濟成功事例。(路透)

川普 總統12日在白宮橢圓形辦公室接受華爾街日報專訪時表示，不確定其經濟政策能否轉化成共和黨的選票，在明年期中選舉 取得勝利；促進數千億規模在美投資的努力成果迄今尚未完全實現，對選舉將產生如何影響很難說。被問到共和黨是否會在2026年11月選舉輸掉眾院多數席次時，川普表示無法預測。他說，不知道投資資金何時到位，估計可能是明年第2季。

華爾街日報14日刊出專訪內容指出，川普二度執政以來，美國經濟穩定成長，但經濟成長的利益並沒有平均分配。就業成長緩慢，失業率上升，日常生活開銷與服務項目物價走高，讓許多民眾對於媒體報導的經濟成長是否真實反映日常財務現況感到懷疑。選民對經濟感到憂慮是川普在2024年大選勝出的主因，不過，川普重返白宮以來對於經濟的處理方式，卻讓愈來愈多選民出現負面看法。先前承諾將降低物價的川普說，已經讓價格降低。

川普受訪時強調，通貨膨脹是民主黨造成的。他表示，再過幾個月討論期中選舉時，物價可望已經恢復平穩的良好狀態。

他說：「我創造史上最棒的經濟，但人們可能要過一段時間才能看懂。」他表示，所有注入美國的資金正在促成各種建設，例如車廠、人工智慧(AI)等，「我很難告訴你這如何等同選民支持，我只能把自己的工作做好」。

川普說，從前任政府接手了高通膨，雖然努力解決問題，但歷史上每逢期中選舉執政黨總是比較吃虧。

二次世界大戰以來只有兩位現任總統的所屬政黨在期中選舉時增加國會席次：1998年的柯林頓(Bill Clinton)及2002年的布希(George W. Bush in)。川普表示，歷史上即使執政期間表現成功的總統，到了期中選舉還是遭逢挫敗，「這是對我們不利的唯一因素，我不知道為什麼」。

關稅 是川普經濟政策的核心議題，川普也說關稅對美國帶來巨大財富。川普受訪時並未透露是否為更多商品調降關稅。上個月，川普為數十項農產品與食品調降關稅，關稅引發訴訟目前由最高法院審議中。